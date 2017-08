Stockach Unfall auf A98: Autofahrer prallt gegen Bäume

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der A98 zwischen den Anschlussstellen Stockach Ost und Stockach West von der Fahrbahn abgekommen.

Laut Pressemitteilung der Polizei sagte der junge Mann aus, ihm sei schwarz vor Augen geworden, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Er geriet mit seinem Wagen neben die Leitplanken in die Böschung und prallte nach rund 150 Metern gegen mehrere Bäume und Büsche. Leicht verletzt wurden er und seine Mitfahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden von rund 20 000 Euro.