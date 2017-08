Stockach Unfall auf A98: 18-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Ein junger Mann hat am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Autobahn 98, kurz vor der Abfahrt Stockach West, die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, prallte das Fahrzeug gegen die Leitplanken, schleuderte zurück und überschlug sich, bevor es auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Das Auto war nach dem Unfall ein Totalschaden. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der 18-jährige Fahrer und sein Begleiter wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieben nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei jedoch unverletzt.