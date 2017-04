Stockach Unfall am Hägerweg: Polizei sucht Zeugen

An der Ecke Aachenstraße / Hägerweg sind zwei Autos zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag gegen 12 Uhr an der Einmündung des Hägerwegs in die Aachenstraße. Demnach fuhr eine 31 Jahre alte Frau mit ihrem Auto über den Hägerweg an die Einmündung heran und stieß dort mit dem Auto eines 52-Jährigen zusammen, der im Bereich von Bäckerei und Metzgerei auf der Suche nach einem Parkplatz war. Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei vor allem einen älteren Mann, der den Unfall wohl beobachtet und sich laut der Mitteilung gegenüber der Fahrerin als Zeuge zu erkennen gegeben hat. Hinweise an das Polizeirevier Stockach unter Telefon (077 71) 93 93 0.