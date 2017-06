Stockach Unbekannter tritt Loch in Hauswand

Die Polizei sucht Zeugen für eine mutwillige Beschädigung an einem Wohngebäude

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag an einem Wohnhaus in der Dillstraße einen Schaden von schätzungsweise 1000 Euro verursacht. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, trat der Unbekannte vermutlich mit dem Fuß ein Loch in die Innenwand eines Wohngebäudes. Die Polizei bittet Personen, die am Dienstag Verdächtiges in der Dillstraße beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0, zu melden.