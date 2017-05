Stockach Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus einem Auto

Zugang zu dem Auto verschaffte sich der Täter offenbar durch einen Schlüssel. Wie er daran kam, ist noch unklar.

Der Diebstahl des Geldbeutels ist nur aufgefallen, weil ein Zeuge am Sonntagmorgen mehrere Schlüssel auf dem alten Bahnhofsgelände gefunden hat, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Er informierte die Polizei, eine Streife fand das Auto, das zu den Schlüsseln passte, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße. Die Besitzerin des Autos hatte zu diesem Zeitpunkt laut der Meldung noch gar nicht gemerkt, dass die Schlüssel verloren gegangen waren. Sie stellte daraufhin fest, dass aus ihre Fahrzeug eine Geldbörse mit noch unbekanntem Inhalt fehlt. Wie der Täter an die Schlüssel gekommen ist, ist demnach ebenso unklar. Die Polizei in Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.