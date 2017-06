Stockach Unbekannter schleudert Einkaufswagen gegen Auto

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise für eine mutwillige Tat im Schützenweg

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag mutwillig einen Einkaufwagen gegen ein geparktes Auto geschleudert. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, wurde das Auto dabei am hinteren Kotflügel und der Beifahrerseite eingedellt und zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro. Personen, die in der Nacht zwischen 18 Uhr und 07.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0, in Verbindung zu setzen.