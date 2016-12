Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 21 Uhr und 10 Uhr in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag an einem Anwesen in der Kolpingstraße. Demnach hat ein unbekannter Täter in dieser Zeit sechs Thuja-Pflanzen aus der Erde gerissen. Die Polizei Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.