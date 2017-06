Stockach Unbekannter klaut Geldbörse aus Einkaufswagen

Die Polizei warnt vor solchen Tätern und gibt Hinweise, wie die Geldbörse zu tragen ist

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 10.45 Uhr einer Kundin eines Discounters in der Straße Stadtwall die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Tasche entwendet. Die Polizei warnt vor Tätern, die ihre Opfer beobachten und in einem günstigen Moment zugreifen. Geldbörsen sollten deshalb eng am Körper getragen werden, und nicht im Einkaufswagen abgelegt werden.