Mühlingen Unbekannter klaut Fahrzeugteile

Die Polizei sucht nach Hinweisen für einen Diebstahl an einer Straßenkehrmaschine

Ein unbekannter Täter hat an einer Straßenkehrmaschine in der Garmanstraße sechs Gummi-Hydraulikschläuche sowie den Hydraulikzylinder des Kehraufsatzes abmontiert und mitgenommen. Zudem wurden 20 Liter Diesel aus dem Fahrzeug entwendet. Laut einer Pressemitteilung der Polizei ist der Diebstahl jetzt erst festgestellt worden und ereignete sich in den vergangenen drei Wochen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 700 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (07 77 1) 93 91 0 zu melden.