Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Freitag in einem Geschäft im Bahnhofsgebäude, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach ist der noch unbekannte Täter durch ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude gelangt. Dort hat er aus einem Tresor einen noch nicht bekannten Geldbetrag in bar gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.