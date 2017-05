Die Polizei sucht Zeugen für die Tat.

Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr in der Straße Am Bildstock, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach wurden zwei Reifen eines dort abgestellten Autos von dem Unbekannten zerstochen. Der Schaden liegt bei etwa 120 Euro. Die Polizei in Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.