Stockach Unbekannter Fahrer beschädigt Transporter und fährt weiter

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Der Unfall ereignete sich am Wochenende im Industriegebiet Hardt, wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat in dieser Zeit ein unbekannter Fahrer vermutlich beim Rangieren einen Sprinter beschädigt, der auf Höhe des Gebäudes Hardtring 35 abgestellt war. An dem Transporter wurden Motorhaube und Kühlergrill eingedellt. Der Unfallverursacher flüchtete laut der Meldung danach von der Unfallstelle. Anhand der Spuren gehen die Polizisten davon aus, dass ein Sattelzug mit Auflieger rückwärts gegen den Sprinter gestoßen ist. Den Schaden an dem Transporter beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.