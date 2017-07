Bodman-Ludwigshafen Unbekannte stehlen 3000 Liter Diesel aus Baufahrzeugen und Tankfass

Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter an dem Diebstahl beteiligt waren.

Der Diebstahl ereignete sich am vergangenen Wochenende an einer Baustelle in der Bergstraße in Ludwigshafen, wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach haben die unbekannten Täter 3000 Liter Diesel aus drei Baufahrzeugen und einem Tankfass gestohlen. Dabei haben sie die verschlossenen Tankdeckel aufgebrochen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3500 Euro. Wegen der großen Menge an gestohlenem Kraftstoff gehen die Beamten davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren und eines oder mehrere Fahrzeuge für den Transport der Beute genutzt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an den Polizeiposten in Bodman-Ludwigshafen unter Telefon (077 73) 92 00 17.