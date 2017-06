Stockach Unbekannte klauen einen Roller

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Diebstahl bei einem Roller-Treffen am Sonntag.

Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 5 Uhr und 12 Uhr im Rahmen eines Roller-Treffens in Wahlwies, auf einer Campingwiese ein unverschlossenes abgestelltes schwarzes Kleinkraftrad der Marke Hercules, Typ P 3, im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Das berichtete die Polizei in einer Pressemitteilung und bittet um Zeugenhinweise zu den Tätern an das Polizeirevier Stockach unter 07 77 1 93 91 0