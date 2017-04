Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Tuttlinger Straße ereignet hat.

Unbekannte beschädigten die Schiebetüre zu einer Pizzeria in der Tuttlinger Straße, so die Mitteilung der Polizei. Offenbar habe ein ein Täter die Türe aufgedrückt und einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Stockach in Verbindung zu setzen.