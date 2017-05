Stockach Unbekannte Täter zerkratzen eine Autotür

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, bei dem ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden ist.

Der Vorfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Samstag zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr in der Goethestraße auf Höhe der Hausnummer 16. Dort war der blaue BMW zu diesem Zeitpunkt abgestellt. Das Auto wurde offenbar vorsätzlich beschädigt. Die unbekannten Täter haben laut der Meldung mit einem bislang unbekannten Gegenstand einen Kratzer in die Beifahrertür gemacht. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Revier in Stockach unter Telefon (077 71) 93 93 0.