Stockach Unaufmerksamer Spurwechsel: Autofahrer fährt in einen Mercedes

Spät bemerkte ein Autofahrer in der Goethestraße, dass er sich falsch eingeordnet hat. Sein kurzfristiger Spurwechsel blieb nicht ohne Folgen

Ein Autofahrer ist am Dienstag gegen 10.45 Uhr beim kurzfristigen Abbiegen in ein weiteres Auto gefahren. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, bemerkte der Fahrer in der Goethestraße, dass er sich falsch einordnete. Kurz vor der Einmündung auf die Bundesstraße 313 wechselte er daher kurzfristig von der Spur für Rechtsabbieger nach links, um in Richtung Radolfzeller Straße abzubiegen. Beim unachtsamen Spurwechsel prallte der Autofahrer mit seinem Renault gegen einen Mercedes, der auf der Spur für Linksabbieger fuhr. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3500 Euro. Personen wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt.