Bei starkem Regen rutscht er nach rechts in einen Abhang

Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 23.15 Uhr in der Linzgaustraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, kam er auf dem Dach zum Stillstand. Als Ursache vermutet die Polizei Unachtsamkeit und starken Regen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 1000 Euro.