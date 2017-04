Stockach Unachtsamer Autofahrer: Beim Ausparken vorbeifahrendes Auto gestreift

Zu spät hat ein Autofahrer beim Ausparken ein vorbeifahrendes Auto gesehen und streifte die Beifahrerseite des fahrenden Autos

Stockach – Der Fahrer eines Skodas hat am Sonntag gegen 11.45 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Winterspürer Straße durch Unachtsamkeit einen ­vorbeifahrenden VW Passat gestreift. Wie die Polizei ­berichtete, entstand am Skoda kein größerer Schaden. Der VW wurde an der Beifahrerseite von der Tür bis zum Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.