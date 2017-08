Stockach Umzug ins neue Gebäude des Schulverbunds Nellenburg läuft

Zum Beginn des Schuljahres starten alle Haupt- und Werkrealschüler im Schulverbund Nellenburg am gleichen Ort durch.

Von wegen Sommerferien für alle: Während sich Schüler und Lehrer eine wohlverdiente Pause vom Schulalltag gönnen, packen fleißige Mitarbeiter der Stadt und die Hausmeister Dietmar Schweizer und Markus Schnopp kräftig an: Etwa 550 Umzugskartons und 320 Kisten, rund 100 Tische und Stühle, einige Schränke und sonstiges Mobiliar bringen sie aus der ehemaligen Hauptschule in der Tuttlinger Straße ins neue Gebäude des Schulverbunds Nellenburg an der Dillstraße. Begonnen hat der Umzug am Montag, zwei Wochen sind insgesamt dafür eingeplant. "Wir hoffen, dass wir schneller fertig sind", sagen die beiden Hausmeister.

Vor den Ferien haben die Lehrer alles verpackt und mit Zimmernummern beschriftet. "Das Verpacken und Beschriften wurde durch die Konrektorin Tina Sorga sehr genau geleitet und überwacht. Ich denke, dass es mit der Zuordnung in die neuen Klassenzimmer keine Probleme geben wird", sagt Adolf Hahn, der bei der Stadt für die Gebäudeunterhaltung zuständig ist, und den Umzug organisiert. Die Kisten werden zu den frisch angelieferten Tischen und Stühlen gestellt. Die neuen Räume sehen schick aus. Die Böden sind in jedem Stockwerk in einer anderen Farbe gehalten, die Einzeltische sind grau und zum Rollen, Stühle gibt es in fünf verschiedenen Farben. "Die Lehrer kommen einige Tage vor Ferienende in die Schule. Dann stellt jeder die Tische so auf, wie er es für sein Klassenzimmer möchte", erklärt Hahn.

Es gibt noch viel zu tun: In der Mensa wird gestrichen, in den Gängen werden Fliesen verfugt. Auch die Elektriker müssen noch ran. Am Schluss sollen noch Bilder an die Flurwände. Ab dem neuen Schuljahr werden alle Schüler des Schulverbunds Nellenburg an einem Ort unterrichtet. Sie lernen dann im Gebäude der ehemaligen Realschule und im Anbau, der auch die Mensa für alle Schüler des Schulzentrums beherbergt. Im Neubau gibt es für die Barrierefreiheit einen Aufzug. Ein kleiner Übergang führt direkt hinüber ins Gymnasium.