Stockach Uffwirmkaffee des Narrengerichts: Narren zwischen Mathematik und Politik

Beim Uffwirmkaffee wird die Fasnacht nach Zahlen erklärt und das Stadtgeschehen ironisch aufgespießt.

Wie kommt man vom Ursprung des Narrengerichts ins Jahr 2017? Alfons Russ schafft das in neun Rechenschritten, die er beim Uffwirmkaffee des Narrengerichts vorführte. Das Jahr des Privilegs für das Narrengericht (1351) minus die Jahreszahl der Schlacht am Morgarten (1315) ergibt 36. Und nach ein paar weitere Schritten, in denen Russ zum Beispiel die Anzahl von Narrengericht samt Gliederungen (6), die Zahl der Einzelfiguren (3) und das Jahr, in dem das Privileg im ersten Stockacher Narrenbuch erwähnt wurde (1687), verarbeitete, landete er im Jahr 2017. Russ: "Die Stockacher Fasnacht ist von 1315 bis heute ableitbar."

Doch mit seiner unbestechlichen, wenn auch fasnächtlichen Mathematik stand Russ allein da beim Uffwirmkaffee. Die Mehrzahl der Beiträge bediente sich des Wortes oder gleich der Musik – und das mitunter ziemlich politisch. Allen voran ritt Narrenrichter Jürgen Koterzyna eine weitere Attacke gegen die neue – strengere – Praxis der Ahndung von Gehwegparken in der Stadt. Dabei schwenkte er einen Stapel Bußgeldbescheide: "Die wurden alle beim bunten Abend ausgestellt." Und er stellte das Argument, beim Gehweg handele es sich um einen Schutzraum für Fußgänger, in Frage: Ein Schutzraum sei gemeinhin abschließbar – dann könnte man aber nicht zum Parken mit dem Auto hinein fahren.

Mit dem "Skandal im Stadtverkehr", frei nach der Spider Murphy Gang, spießten auch die Bänkelsänger der Aktiven Laufnarren das Thema Verkehr auf. Bei den Staustellen im Stockacher Berufsverkehr, da wäre es doch schön, wenn es einen Tunnel gäbe – andere machen es schließlich vor. Und auf ihrem wilden musikalischen Ritt, der mit der Sicht des Narrenbaums auf die Fasnacht anfing und über jüngst geschlossene Stockacher Lokale führte, kamen sie auch bei der erneuten Kandidatur von Rainer Stolz für das Amt des Bürgermeisters vorbei: "Juppheidi, juppheida, er tritt wieder a'."

Der Angesprochene hielt sich in seinem Beitrag zu diesen politischen Themen zurück. Wem am Schmotzigen Dunschtig seine Sympathien gehörten, daran ließ er allerdings keinen Zweifel: "Und verstehst du nicht die Klage, stellt sich immer noch die Frage: Kann die Frau denn schuldig sein? Na klar, die Narren brauchen Wein." Ums Juristische ging es auch Hubert Steinmann, der sich fragte, ob sein Sohn, der weder Bier, Wein, Schnaps noch Schinken möge, den Laufnarrenschwur ablegen dürfe. Und Helmut Hengstler von der Uni Konstanz stellte die gesundheitsfördernde Wirkung des Weins heraus.

Kläger Thomas Warndorf, der sich von Stolz angesprochen gefühlt haben könnte, hatte zuvor eine vollkommen unpolitische Meditation darüber geliefert, wie Menschsein und Narrsein miteinander zusammenhängen. Kann ein Mensch närrisch sein ohne Fasnacht? Kann man sich in einen Narr verwandeln, ohne sich zu verkleiden? Im Laufe seiner Überlegungen kam Warndorf auch zu der Feststellung: Je mehr Bierschwemme es gebe, desto mehr werde nicht der Narr zum Menschen, sondern der Mensch zum Narren.

Als einzige Frau steuerte Jeanette Schindler von den Marketenderinnen eine Rede bei. Sie stellte einen Zusammenhang zwischen ihr und dem Wechsel des früheren Stockacher SÜDKURIER-Redaktionsleiters Georg Becker nach Radolfzell her: Kurz vor Weihnachten im Einkaufsstress sei ihr nämlich keine schlagfertige Antwort auf seine Frage eingefallen, ob sie schon an ihrem Beitrag für den Uffwirmkaffee schreibe: "Und jetzt ist er weg."

Hubert Walk, im Hauptberuf Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung, schilderte, wie er zu seinem ersten Auftritt beim Uffwirmkaffee kam. Eines Tages, kurz nach dem Büromittagsschläfchen (Walk), habe er einen Anruf bekommen: "Walk, Du kannst auch mal zum Uffwirmkaffee kommen." Und ehe er gemerkt habe, dass er gar nicht im Kasernenhof sei, habe er dem anrufenden Wolfgang Reuther den Besuch zugesagt – den Walk, geschulter Akteur der Stockacher Laienspielgruppe, mit der Geschichte einer 35 Jahre alten Begebenheit absolvierte. Da war dann doch wieder eine Zahl im Spiel.

Geehrte und Akteure