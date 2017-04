Stockach Überraschung vor Ostern: Stadt Stockach hat jetzt eine Webcam mit Blick ins Storchennest

Dank einer Bürgerspende konnte die Stadt Stockach doch noch kurzfristig eine Webcam anschaffen und so am Alten Forstamt anbringen, dass der Blick auf das Nest der Störche Hans und Nelli auf dem Kriegerdenkmal möglich ist.

Wie sieht es über den Dächern von Stockach aus? Genauergesagt: Was ist im Storchennest so los? Eine Webcam beantwortet nun täglich zwischen 7 und 20 Uhr diese Frage. Vor zwei Wochen schien es noch, als scheitere das Projekt Storchenkamera an den hohen Kosten, doch nun hat Kulturamtsleiter Stefan Keil gute Nachrichten. Die Kamera ist gekauft, hängt und sendet bereits. "Das Bild wird im Minutentakt aktualisiert", sagt Keil.

Die Osterüberraschung für alle Fans des Storchenpaars Hans und Nelli ist damit perfekt. Die Anschaffung durch die Stadt klappte ganz kurzfristig "dank einer großzügigen Spende von Rosemarie Leonhardt aus Wahlwies", so Keil. Denn auch im Stockacher Ortsteil ist die Begeisterung über die Störche und ihr Wahlzuhause auf dem Gefallenendenkmal groß. Nach einer Meldung im SÜDKURIER-Lokalteil zum Thema Storchenkamera bekam Keil Rückmeldungen von Bürgern, die es schade fanden, dass es mit der Kamera nicht zu klappen schien.



Vor ein paar Tagen hielt der Kulturamtsleiter die Webcam bereits in Händen und überlegte gemeinsam mit dem städtischen EDV-Experten Alexander Ecker und Siegfried Kempter, Hausmeister im Alten Forstamt, wo und wie es mit der Technik am Fester im Dachgeschoss am besten klappen könnte. Bohrlöcher und Aufhängen waren schnell erledigt. Das Anschließen und Einrichten der Software sowie die Verfügbarkeit über www.stockach.de nahmen etwas mehr Zeit in Anspruch. Doch nun klappte der Startschuss sogar noch pünktlich auf Ostern. Die Kamera ging am Nachmittag des Gründonnerstags online.

Interessierte können so verfolgen, wie das Nest von Hans und Nelli weiterwächst und ob die beiden vielleicht auch bald mit Brüten beginnen. Bereits vor gut drei Wochen hatte Storchenexperte Wolfgang Schäfle aus Böhringen bei einem Termin vor Ort erklärt, dass Nester sehr schnell entstehen können und es auch Spätbrüter gibt, die erst Ende April beginnen. Erstgenanntes traf schließlich zu: Nach zahlreichen Fehlversuchen schaffte es das junge Storchenpaar ein kleines Zuhause auf dem Gefallenendenkmal zu errichten. Ob es mit Eierlegen und Brüten etwas wird, ist noch offen. Falls ja, könnten alle Storchenfans den Nachwuchs per Internet beim Aufwachsen zusehen.



Die Webcam steht künftig übrigens nicht nur zur Beobachtung der Störche zur Verfügung. "Sie kann auch nach Bedarf gedreht und auf die Straße oder Unterstadt ausgerichtet werden", erklärt Keil. Das Gerät ist jetzt das zweite am Alten Forstamt. Es gibt bereits eine Kamera zwischen Erdgeschoss und erstem Stock, das ein Bild pro Minute mit Blick in die Hauptstraße überträgt. Sie hängt allerdings zu tief, als dass sie auf die Spitze des Kriegerdenkmals hätte ausgerichtet werden können.

Auf der Internetseite der Stadt Stockach www.stockach.de weist ein von SÜDKURIER-Redakteurin Ramona Löffler zur Verfügung gestelltes Foto den Weg zu einer Unterseite. Ein Klick auf das Foto führt auf eine Unterseite der beiden städtischen Webcams, auf denen sich zwischen 7 und 20 Uhr minütlich das Bild aktualisiert. Wenn jemand länger die Seite offen hat, kann es nötig sein, die Taste F5 zu drücken, um das aktuelle Bild zu bekommen.