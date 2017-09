Stockach Überraschender Fund: Polizisten stellen 250 Gramm Marihuana sicher

Eigentlich waren die Beamten wegen nächtlicher Ruhestörung zu der Wohnung einer 28-Jährigen in einem Stockacher Mehrfamilienhaus gerufen worden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, suchten Beamte in der Nacht auf Freitag gegen 2.30 Uhr die Wohnung der jungen Frau auf. Sie nahmen die 28-Jährige, die zeitweise aggressiv und hysterisch gewesen sein soll, fest. Die unter Drogen und Alkohol stehende Frau sollte die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. In ihrer Wohnung machten die Polizisten außerdem eine überraschende Entdeckung: Über 250 Gramm Marihuana stellten die Beamten sicher. Gegen die 28-Jährige laufen nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.