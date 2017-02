Stockach Trube-Drescher beim bunten Abend in Hochform

Trube-Drescher beim bunten Abend in Hochform

270 Narren haben beim Espasinger bunten Abend im Messmer-Haus mächtig viel Spaß. Programm und Zugaben dauern bis kurz vor Mitternacht – und dann wird die Bühne zur Bar umfunktioniert.

Stockach-Espasingen – Es gab keinen freien Sitzplatz mehr im Werner- und Erika-Messmer-Haus, als Gebhard Schulz, der Vorsitzende des Narrenvereins Trube-Drescher, den bunten Abend 2017 eröffnete. Traditionell beginnt der Abend mit dem Zimmerer-Klatsch. Dann kündigten die beiden Moderatoren Susanne Mayer und ihr Sohn Markus den nächsten Akteur an. Martin Kuppel trug die Geschichte von den "Rhabarberbarbarabarbarbaren" vor. Für diesen Zungenbrecher gab es tosenden Applaus und einen Tusch von den Seetal-Musikanten, die zwischen den einzelnen Darbietungen musikalisch unterhielten.

Auch die Mädels der Zumba-Gruppe begeisterten das Publikum und kamen um eine Zugabe nicht herum. Gleich gings weiter ins Wartezimmer von Dr. Peter Mair. Hier konnte man die Gedanken der verkaterten und verletzten Espasinger am Morgen nach dem Schmotzigen Dunschdig hören. Das Publikum hatte mächtig Spaß. Auf der verzweifelten Suche nach einem Mann waren die Frauen des "Trube-Drescher-Balletts". Es wurden viele Gründe besungen, warum "Mann" sich für die eine oder andere Dame entscheiden sollte.

Plötzlich tauchte im Publikum ein großer blonder Lockenkopf (Gebhard Schulz) auf. War das etwa Thomas Gottschalk? Er trat auf die Bühne, um eine Quiz-Show zu moderieren. Seine Gäste waren Willi Wagner vom Narrenverein der Bosköpfe in Bodman und Andreas Bernhart, Ortsvorsteher von Espasingen und Stadtrat in Stockach. Bei seiner Vorstellung gab dieser gleich ein Statement ab: "Espasingen zuerst". Beim anschließenden Quiz mussten dann Lieder erraten werden, was wiederum für viel Gelächter sorgte. Die beiden meisterten ihre Aufgabe mit Bravour, zumal sie auf diesen Auftritt nicht vorbereitet waren.

Als Pfleger gekleidet und mit Arztkoffer ausgerüstet, kündigte das Moderatoren-Duo die Tanzgruppe an. Die beiden zeigten nämlich Bedenken, dass die Herren im Saal bei diesen tollen Tänzerinnen ein Kreislaufproblem bekommen könnten. Von Melanie Schnoor gab es eine Kostprobe in Sachen "saarländisch". Sie erklärte einer saarländischen Freundin am Telefon die Ernsthaftigkeit der schwäbisch-alemannischen Fasnacht und machte sich über die hiesigen Sprachgepflogenheiten lustig.

"Ich und mein Holz" hieß der anschließende Auftritt der Zimmerer. Da ging es nicht nur um Holz als Hantelersatz, sondern auch um "Holz vor der Hütte". Renate Knecht erklärte des Anwesenden den Unterschied beim Duschen von Frauen und Männern, anschaulich demonstriert wurde dies von Heike Knecht, Franziska Blex und Gabriele Bergholz. Gegen Mitternacht wurde die Bühne dann noch im Handumdrehen zur Bar umfunktioniert. Es wurde dann noch bis spät in die Nacht gefeiert.

Macher im Hintergrund

Hinter den Programmpunkten standen viele Akteure, die durch Regie oder andere Arbeiten mitwirkten. So bekamen etwa die Zimmerleute choreografisch Unterstützung von Judith Bernhart. Lisa Steigmiller studierte den Tanz der Zumba-Mädels ein. Für die ganz Kleinen tanzte sie vor der Bühne vor. Für die Technik waren Niklas Gnädinger und Julian Schmitt verantwortlich. Und die Druckerzeugnisse wurden von Alexander Schnell gefertigt. (mvh)