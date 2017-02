Stockach Trotz Vogelgrippe: Strauße dürfen in Airach zurück ins Freie

Die Vögel von der Straußenfarm in Airach dürfen nach Wochen endlich wieder ins Freie. Ihre Besitzerin hat eine Ausnahmegenehmigung beantragt, dass die Tiere von der noch geltenden Stallpflicht zum Schutz vor der Vogelgrippe befreit werden.

Nach fast drei Monaten stehen die Strauße in Airach wieder auf der Wiese. "Wir hatten noch nie so viel Stress über den Winter, aber ich bin froh, dass sie wieder draußen sind", sagt Ingrid Benzinger-Frick, die mit ihrem Mann Georg Frick im Stockacher Ortsteil Airach Strauße züchtet. Die Vogelgrippe, die im November 2016 wieder am Bodensee aufgetaucht ist, hatte die großen Laufvögel unter Hausarrest gestellt. Noch heute gilt die Aufstallungspflicht im Kreis Konstanz und im Bodenseekreis, die beiden Landkreise, in denen verendete Wildvögel mit dem H5N8-Virus gefunden wurden. Benzinger-Frick hat beim Veterinäramt eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Das Veterinäramt entschied, dass in diesem speziellen Fall, die Argumente für das Tierwohl schwerer wiegen als das Vogelgrippe-Risiko. Die Strauße dürfen wieder raus.

Den Tieren habe die Wochen der Aufstallungspflicht nicht gutgetan, berichtet Ingrid Benzinger-Frick. Die Strauß-Hähne hätten mit aggressivem Verhalten entweder gegeneinander, gegen die Hennen und sogar gegen sie und ihren Mann reagiert. An Silvester habe es eine sehr kritische Situation gegeben, in der ein Straußen-Männchen Georg Frick während der Fütterung attackiert hatte. Ingrid Benzinger-Frick hatte versucht, den Strauß abzulenken, doch der habe einmal kräftig zugetreten und ihren Mann am Oberarm erwischt. Ein schmerzhafter Bluterguss und ein Muskelriss waren die Folge. "Normalerweise sind die Tiere zutraulich und sehr neugierig, wenn sie gestresst sind, werden sie aggressiv und das kann sehr gefährlich werden", sagt die Straußenzüchterin. Freilebende Vögel können mit ihren kräftigen Beinen sogar wilde Raubtiere abwehren.

Seit dem 1. Februar stehen die Tiere nun wieder im Freien und erholen sich von den Strapazen der vergangenen Wochen. Doch die Freiheit hat auch ihren Preis. Das Paar muss eine Risikozulage an die Versicherung gegen Vogelgrippe entrichten, weil sie eine Ausnahmegenehmigung hat. Und auch Auflagen vom Landratsamt müssen erfüllt werden. So sind alle drei Wochen, so lange die offizielle Stallpflicht für Geflügel in der Region gilt, umfassende Kot-Untersuchungen notwendig. In zwei Wochen sollen 60 Proben auf dem Gelände gesammelt und untersucht werden. Die Konsequenzen bei einem positiven Ergebnis wären sowohl für das Ehepaar Frick als auch für umliegende Geflügelhalter gravierend. Jeder einzelne der 101 Strauße aus Airach müssten getötet und entsorgt werden. Für die umliegenden Betriebe würden dann noch strengere Auflagen gelten, was Haltung und Vertrieb der Eier oder des Hühnerfleisches betrifft.

Im Kreis Konstanz sind die Strauße von Ingrid Benzinger-Frick die einzigen, die eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben. Hans Ulrich Pfeilsticker vom Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen hat den anderen Anträgen eine Absage erteilt und verteidigt die Stallpflicht. "Noch ist kein Hausgeflügel von der Vogelgrippe betroffen. Das heißt, die Stallpflicht funktioniert", sagt er. Seit Weihnachten habe es zwei weitere Fälle von verendeten Wildvögeln gegeben. Ein Tier sei erst Anfang Februar gefunden worden. Für Pfeilsticker Grund genug, an den Maßnahmen festzuhalten.

Gefahren, Risikogebiete und dauerhafte Stallpflicht