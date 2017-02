Stockach Trip an die Grenzen der Legalität: Junger Mann wegen LSD-Besitz vor Gericht

Trip an die Grenzen der Legalität: Junger Mann wegen LSD-Besitz vor Gericht

Ein 19-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht Stockach verantworten. Ihm war der Besitz einer LSD-ähnlichen Substanz nachgewiesen worden. Die Richterin entschloss sich aber dazu, das Verfahren einzustellen. Das bei dem Angeklagten vorgefundene 1P-LSD fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit 13 LSD-Trips in der Tasche ist ein junger Mann am Bahnhof Singen von der Polizei erwischt worden. Bei der anschließenden Gerichtsverhandlung in Stockach stellte sich dann aber heraus, dass der 19-Jährige gar nicht gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Eine Analyse des Landeskriminalamts ergab, dass es sich bei den sichergestellten Trips nicht um reines LSD, sondern um sogenanntes 1P-LSD handelt – eine Substanz, die man trotz ihrer psychedelischen Wirkung legal kaufen und konsumieren kann. Deshalb wurde das Verfahren vorläufig eingestellt. Die Richterin ermahnte den Angeklagten trotzdem, sein Verhalten zu überdenken.

Es war ein eindringlicher Appell, mit dem sie sich an ihn wandte: "Sie sind doch gerade noch so dem Tod von der Schippe gesprungen, da können sie doch nicht einfach irgendwelche Trips ausprobieren." Erst im vergangenen Jahr hatte man bei dem damals 18-Jährigen einen Herzfehler diagnostiziert. Auf der Fasnacht war ihm plötzlich schummerig vor Augen geworden, berichtete der Angeklagte. Er sei umgekippt und habe von einem Notarzt reanimiert werden müssen. Nach diesem Vorfall sei ihm ein Defibrillator implantiert worden.

Gerade aufgrund dieser medizinischen Vorgeschichte warnte ihn die Richterin davor, weiter mit potenziell gefährlichen Substanzen zu experimentieren. Denn auch, wenn 1P-LSD nicht unter das Betäubungsgesetz fällt, sei es deshalb nicht harmloser als andere Drogen. Die Richterin hatte vor der Verhandlung ein Gespräch mit der Beamtin des Landeskriminalamts geführt, die die bei dem jungen Mann gefundenen Trips analysiert hatte. Daher wusste sie, dass 1P-LSD hergestellt wird, indem man LSD mit einem anderen Wirkstoff reagieren lässt. Ein aus ihrer Sicht nicht ungefährliches Verfahren. "Jemand pfuscht noch einmal mit der Droge herum. Es kann gut sein, dass das Endresultat noch gefährlicher ist." Besonders gegen Ende des Verhandlungstermins wurde deutlich, dass Staatsanwältin, Richterin und Verteidiger besorgt um den jungen Mann auf der Anklagebank waren.

Er erzählte, dass er das 1P-LSD auf einer Versandseite im Internet bestellt habe. Dort sei explizit darauf hingewiesen worden, dass es sich um eine legale Substanz handelt. Er sei neugierig auf deren psychedelische Wirkung gewesen, berichtete der 19-Jährige. Der Angeklagte betonte aber auch, dass diese Neugier gestillt sei und, dass er nicht mehr vorhabe, die Substanz zu konsumieren.

Um diesen Lernprozess zu unterstützen bestand die Richterin darauf, dass die Einstellung des Strafverfahrens an eine Auflage gekoppelt wird. 200 Euro muss der Angeklagte an die Drogenberatung des Landkreises spenden. Das entspricht der Hälfte des Gehalts, welches er im Rahmen seines Bundesfreiwilligendienstes verdient.