Stockach Trinkwasser wieder unbedenklich: Abkochgebot in Wahlwies aufgehoben

Trinkwasser wieder unbedenklich: Abkochgebot in Wahlwies aufgehoben

Entwarnung in Wahlwies: Nach mehreren Wasserproben hat sich gezeigt, dass es keine bakterielle Belastung mehr gibt. Das Gesundheitsamt hat das Abkochgebot aufgehoben.

Die Stadtwerke Stockach geben am Freitagmittag Entwarnung: Knapp eine Woche nach der Verkündung eines Abkochgebots für das Trinkwasser aus der Leitung aufgrund einer bakteriellen Belastung, hat das Gesundheitsamt dieses nun wieder aufgehoben. Drei Proben, die an drei Tagen hintereinander genommen wurden, haben ergeben, "dass das Wasser nach den Reinigungsmaßnahmen und der Chlorung wieder keimfrei ist", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Chlorung des Wassers sei beendet, "die Bürger in Wahlwies können also bedenkenlos wieder das Leitungswasser nutzen". Die Stadtwerke Stockach bedanken sich bei den Wahlwieser Bürgern für das Verständnis und die Geduld bei der Umsetzung des Abkochgebotes sowie für die gute Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rathaus Wahlwies.

Die Stadtwerke ergänzen außerdem, dass Proben aus dem gesamten Versorgungsgebiet eine "einwandfreie Trinkwasserqualität" nachgewiesen haben.