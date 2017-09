Stockach Triathlon der Skizunft Stockach: Sportler trotzen dem Regen

Die Teilnehmer an dem Wettbewerb der Skizunft Stockach hatten zum ersten Mal seit Jahren mit widrigem Wetter zu kämpfen. Dem sportlichen Ehrgeiz tat das keinen Abbruch.

Graue Wolken, Pfützen und Nieselregen: Zum ersten Mal seit Jahren fiel der Triathlon der Skizunft Stockach ins Wasser. Trotzdem herrschte am Samstagmorgen reges Treiben im Stockacher Freibad: Mit rot-weißem Flatterband wurden die Lauf- und Radstrecken abgesperrt, die Stände für Getränke und Grillwurst sowie Kaffee und Kuchen wurden aufgebaut. Dazwischen die anreisenden Sportler, in ihre eigenen Vorbereitungen vertieft: Startnummern holen, sich mit dem Streckenverlauf vertraut machen, Fahrrad und Wechselkleidung in die Wechselzone bringen. Hier wurde vor Beginn des Wettbewerbes das Fahrrad abgestellt und Kleidung sowie Ausrüstung bereitgelegt. Nach dem Schwimmen galt es dann, sich dort so schnell wie möglich umzuziehen und auf die Radstrecke zu gelangen. Nach Beendigung der Radstrecke wurde das Fahrrad in der Wechselzone auch wieder abgestellt, bevor es zur Laufstrecke ging. Wichtig hierbei: Das Rad darf in der gesamten Wechselzone nur geschoben werden. Dies soll allen Teilnehmern dieselben Chancen ermöglichen, egal, wo in der Wechselzone sie ihr Rad abgestellt haben. „Das Wechseln ist so etwas wie die vierte Disziplin des Triathlons“, erklärte der Leiter der Kampfrichter, Reinhold Hitzel. Er empfing die Athleten am Eingang der Wechselzone: „Startnummern bitte links ans Fahrrad kleben“, rief er wiederholt die größer werdende Schlange entlang und kontrollierte Helme sowie Räder auf Verkehrssicherheit. „Helm aufsetzen und schließen, schau mich mal an – ja, das passt.“ Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, müssen zudem die Lenkerenden der Fahrräder verschlossen sein – wenn sie das nicht sind, stopfen die Kampfrichter kurzerhand mit Korken nach.

Die Sportler zeigten sich vom Regen weitgehend unbeirrt und auch einige Zuschauer trotzten dem Wetter. So hatte Karin Faustmann gleich einen kompletten Fanclub dabei. Es sei ihr erster Triathlon, weshalb sie ziemlich nervös sei, sagte Fanclub-Mitglied Benjamin Barrera. Doch die Anfeuerungsrufe, das Klatschen und die extra mitgebrachten Rasseln der Kinder Lina, Phil und Moritz spornten Mama Faustmann zu Höchstleistungen an. In ihrer Altersklasse erreichte sie den siebten Platz des Volkstriathlons. Die Zahl sieben spielte aber auch für die Gesamtsiegerin des Olympischen Triathlons, Daniela Unger, eine Rolle. Sie absolvierte in Stockach ihren siebten Wettkampf dieser Art. Im letzten Jahr habe sie zum ersten Mal an einem Triathlon teilgenommen und Freude daran gefunden. „Ich habe jede Bewegung genossen“, schwärmte sie kurz nach dem Durchlaufen der Ziellinie. Heike Hirschle aus Stockach, die in diesem Jahr nur zum Spaß gestartet ist, in ihrer Altersgruppe aber trotzdem die Schnellste war, meinte, gerade für das Laufen seien kühlere Temperaturen perfekt. Für die Radstrecke hatten sie und ihre Tochter Fabia, die zum ersten Mal an einem Triathlon teilnahm, Regenjacken dabei. „Die Profis sitzen zum Teil sogar tropfend auf ihr Rad, aber das müssen wir ja nicht unbedingt machen“, sagte die erfahrende Triathletin. Tochter Fabia Hirschle, in ihrer Altersklasse Zweitschnellste im Volkstriathlon, hätte sich für ihren ersten Triathlon zwar lieber Sonnenschein gewünscht, sehe beim Schwimmen und Laufen jedoch keine Probleme wegen des Regens.

Sieger und Platzierte:

(ein Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen in dieser Reihenfolge): Gesamtsieger Weiblich: 1. Daniela Unger, 2. Susanne Jährling, 3. Joana Haralambidis; Gesamtsieger Männlich: 1. Jens Kalmbach, 2. Robin Hanser, 3. Christian Weich; W 20: 1. Joana Haralambidis, 2. Esther Mayer, 3. Olga Männer; M 20: 1. Jens Kalmbach, 2. Christian Weich, 3. Christoph Gawens; W 30: 1. Daniela Unger, 2. Svenja Grampp, 3. Simone Cober; M 30: 1. Martin Dangelmayr, 2. David Albert, 3. Fabian Greiß, W 40: 1. Sandra Henne; M 40: 1. Robin Hanser, 2. Frank Todt, 3. Markus Kaltenstadler; W 50: 1. Susanne Jährling, 2. Sabine Kaspar-Gawens; M 50: 1. Jörg Zürcher, 2. Ralph Merkle, 3. Wolfgang Gawens; M 60: 1. Wolfgang Seifert, 2. Hans-Jürgen Fick, 3. Günter Egatenmaier. Volkstriathlon (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen in dieser Reihenfolge): Gesamtsieger Weiblich: 1. Kerstin Rohr, 2. Vera Gloger, 3. Martina Nagel; Gesamtsieger Männlich: 1. Matthias Dippong, 2. Patrick Litzbarski, 3. Patrick Hoffmann; Jugend A Weiblich: 1. Jana Kolberg; Jugend A Männlich: 1. Lars Kolberg, 2. Laurin Knapp, 3. Felix Göggel; Juniorinnen: 1. Jenny Meier, 2. Fabia Hirschle; Junioren: 1. Henrik Alt, W 20: 1. Kerstin Rohr, 2. Mona Fakler, 3. Steffi Eipper; M 20: 1. Patrick Litzbarski, 2. Patrick Hoffmann, 3. Jannik Gruber; W 30: 1. Vera Gloger, 2. Gina Jackson, 3. Claudia Gäng; M 30: 1. Matthias Dippong, 2. Jochen Schuhmacher, 3. Adrian Grasse; W 40: 1. Martina Nagel, 2. Birgit Glaser, 3. Bettina Heck; M 40: 1. Alexander Haag, 2. Bernd Ohlinger, 3. Ralf Weber; W 50: 1. Heike Hirschle, 2. Ulrike Hanser, 3. Petra Thomann; M 50: 1. Nikolaus Loder, 2. Andreas Simon, 3. Dietmar Miller; M 60: 1. Andreas Kohler, 2. Manfred Göggel, 3. Benno Peiler; M 70: 1. Toni Kral.

Staffeltriathlon (Eine Staffel besteht aus drei Personen, von denen je eine 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren oder vier Kilometer laufen muss): 1. Speedteam Stockach, 2. Tontarra-Hirsch, 3. Durchstarter, 4. just for fun. (ssc)

Der Pool war beheizt und wie Timo Schock, erster Finisher aus Gruppe eins des Olympischen Triathlons und damit auf Platz acht seiner Altersgruppe, erklärte, wärme sich der Körper beim Laufen und Radfahren ohnehin auf. Dennis Nohl, der mit Tochter Serafina Nohl und Dirk Wolf als Staffel antrat, erklärte, dass der nasse Untergrund für erschwerte Bedingungen beim Radfahren sorge. Ähnlich wie beim Autofahren käme man in den Kurven schneller ins Rutschen und müsse daher langsamer fahren. Auch Gerd Stiefel, Vorsitzender der Skizunft Stockach, sah in diesem Punkt den einzigen Nachteil des schlechten Wetters. „Wir hatten jahrelang Glück mit dem Wetter und können das mal verkraften,“ sagte er. Insgesamt zeigte er sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung: „Das Wichtigste ist, dass die Sportler ein tolles Erlebnis hatten und am Ende alle gesund nach Hause gehen.“ Letztlich brachte es ein lachender Bernhard Mendele auf den Punkt, der die Organisation der Veranstaltung geleitet hat: „Es war nass.“ Martin Selinger, der für die gesamte Technik verantwortlich war, ergänzte: „Gerade bei diesen Verhältnissen war es aber eine Topveranstaltung.“