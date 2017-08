Stockach Tierische Lottofee wählt N 41 aus: 350 Schaulustige bei 16. Kuhschiss-Lotterie

Der Seelfinger Narrenverein Taubenriedgärtner veranstaltete seine 16. Kuhschiss-Lotterie. Die Kuh Conzil kürte mit ihrem Fladen einen Sieger. Drum herum gab es ein kleines Rahmenprogramm und beste Stimmung.

Glückskuh Conzil bewies am Wochenende als Glückfee gute Nerven. Kaum losgelassen auf dem mit Sägespänen in Planquadrate ausgestreuten Spielfeld, blickte sie in Richtung Billafingen, durchschritt mit Würde das Feld entlang der Bande und lief zurück. Die Sonne strahlte dabei und unter den rund 350 Besuchern des Spektakels waren viele Familien mit Kindern. Von den 2380 verfügbaren Losen waren im Vorfeld bereits alle verkauft gewesen. Alle Zuschauer fiebern einem zielgenau platzierten Fladen entgegen. Doch die Glückskuh ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie begutachtete ihr bis dato unbekanntes Territorium und hielt Blickkontakt mit ihrem Herrn. "Die strahlt eine unheimliche Ruhe aus", schwärmten die Kuhschiss-Lotterie-Besucher.

Hubert Aicheler, bis vor wenigen Jahren Präsident des veranstaltenden Narrenvereins Taubenriedgärtner, hatte die Idee zur seit nun 16 Jahren jährlich mit großem Erfolg veranstalteten Kuhschiss-Lotterie von einer Reise aus Bayern nach Seelfingen gebracht. Er präsentierte im Rahmen der Veranstaltung einige Daten aus der Vita der Glückskuh. Sie gehört dem Fleckviehzüchter Simon Käppeler, der als Nachfolger seines Vaters Franz die Kuh Conzil zum Fest führte. Conzil ist acht Jahre alt, wiegt 820 Kilogramm und ist als hoch Schwangere derzeit "trocken gestellt", wie es im Fachjargon heißt. Am 8. Oktober erwartet sie ihr sechstes Kälbchen. Die Glocke, die sie bei der Lotterie am Hals trug, trägt sie auch in ihrer Herde auf der Weide.

Mit einem dreifach kräftigen "Narri, Narro" eröffnete Martina Braun in ihrer Funktion als Präsidentin des Narrenvereins Taubenriedgärtner um 18.30 Uhr nach einer Stunde geselligem Beisammensein im Festzelt die Kuhschiss-Lotterie. Dann hieß es warten. "Jetzt scheißt sie!" riefen um 19.23 Uhr ein paar aufmerksame Schaulustige. Exakt ins Planquadrat N 41 ließ Conzil da ihren heiß ersehnten Kuhfladen fallen. Damit wechselte die Aufmerksamkeit des Publikums abrupt von der Kuh zur Ziehung der rund 30 Sachpreise. Wer die 500 Euro Fladen-Geld gewonnen hatte, blieb ein Geheimnis.

Rund um die Kuhschiss-Lotterie herrschte beste Stimmung. "Das ist der Wahnsinn", dudelte es mit Beatrice Egli aus den Lautsprechern über den idyllisch in die Landschaft eingebetteten Festplatz vor dem gut bevölkerten Festzelt. Eine Schar Kinder hatte sich den angrenzenden Spielplatz erobert. Die Kuh Conzil blickte erwartungsvoll in Richtung der am Rande des Spielfelds vespernden Familie des Fleckviehzüchters. "Das ganze Flair" und auch "die Spannung, weil jeder gewinnen will" begeistere sie, schwärmte die Seelfinger Hausfrau Rita Braun. Früher zählte sie zum Team der Helfer. Jetzt darf sie einfach nur genießen.

Die Regeln

Für die Lotterie wird eine Kuh in ein mit Sägespänen schachbrettartig unterteiltes Spielfeld geführt. Das Feld ist 54 Meter auf etwa 27 Meter groß. Die Quadrate messen 80 mal 80 Zentimeter. Die Nummern der Quadrate werden vorab als Los verkauft. Dann hat die Kuh bis zu einer Stunde Zeit, ihren Fladen in eines der Quadrate zu setzen. Der Losbesitzer, in dessen Quadrat der Fladen fällt, hat 500 Euro gewonnen. Fällt in dieser Zeit kein Fladen, wird der Gewinner per Los gezogen. Veranstalter der Kuhschisslotterie ist der Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen. (gri)