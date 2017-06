Stockach Ticket-Automaten kennen den Stadttarif noch nicht

Der Stockacher Stadttarif für öffentliche Verkehrsmittel ist billiger als der VHB-Tarif. Doch an den Ticketautomaten in Stockach und Wahlwies lassen sich entsprechende Fahrkarten noch nicht lösen. Den Differenzbetrag zu VHB-Einzelkarten erstattet die Stadt allerdings unkompliziert zurück.

Seit dem 1. Januar ist es möglich, innerhalb der Stadt und aus jedem Ortsteil der Stadt Stockach Bus und Bahn von und nach Stockach zum einheitlichen Stadttarif von 1,60 Euro für Erwachsene und 0,90 Euro für Kinder pro Einzelfahrt zu nutzen. Im Bus kann der Fahrgast problemlos einen solchen Fahrschein lösen. Beim Seehäsle ist die Sache komplizierter. Die beiden Automaten in Stockach und Wahlwies sollten bis Ende Mai umgerüstet sein. Dieser Termin verzögert sich, was sowohl die Stadt als auch die Hohenzollersche Landesbahn (HzL) sehr bedauern. Bereits in der Wahlwieser Ortschaftsratssitzung am 23. Mai hatte Ortsvorsteher Udo Pelkner von der Beschwerde einer Einwohnerin berichtet, die darauf hinwies, dass es noch immer unmöglich sei, einen vergünstigten Fahrschein am Automaten zu erwerben.

Sylvia Kromer, die im Hauptamt der Stadt Stockach für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) zuständig ist, fasste die Schritte zur Vereinheitlichung des Stadttarifs wie folgt zusammen: Vertragspartner der Stadt sei der Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB). Mit diesem sei die Stadt in Verhandlungen gegangen, um den Stadttarif auf alle Haltestellen im Stadtgebiet zu erweitern. Daraufhin gab es ein Angebot für die Systemumstellung und die daraus entstehenden Kosten. Am 21. September 2016 habe der Gemeinderat beschlossen, das Angebot für die Systemumstellung und die daraus entstehenden Kosten anzunehmen.

Im November 2016 habe der VHB der Stadt mitgeteilt, dass in der Kostenberechnung das Seehäsle – also die Zugverbindung zwischen Stockach und Wahlwies – vergessen worden sei. Ein Angebot sei über den VHB bei der Hohenzollerschen Landesbahn (HzL) angefordert worden. Diese bedient die Strecke Stockach-Radolfzell. Für die Umstellung der zwei Automaten in Stockach und Wahlwies entstehen laut Angebot der HzL Kosten von 13 300 Euro. Die Stadt musste laut Kromer zunächst prüfen, ob diese Investition nachhaltig sein würde. Geklärt werden musste, was passiert, wenn die Konzession 2023 neu vergeben wird, ob eine Vorgabe für einen anderen Betreiber gemacht werden kann und ob es eine langfristige Garantie dafür gibt, dass der billige Tarif weiter genutzt werden wird.

Am 22. März 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, die Kosten zu übernehmen und der HzL den Auftrag zur Umprogrammierung der beiden Automaten erteilt. Dass die Automaten nicht wie angekündigt ab Ende Mai funktionieren, sei sehr ärgerlich, betonte Kromer.

Marie-Theres Szynkar (HzL) sagte, es täte ihnen sehr leid, dass der Stadttarif noch nicht an den Automaten verfügbar sei und dies in der Bevölkerung zu Verwirrung und Unzufriedenheit führe. Die HzL habe vom VHB erst im Herbst letzten Jahres offiziell erfahren, dass der Stadttarif zum 1. Januar 2017 eingeführt werden solle. Damals hätten noch keine Kostenangaben vorgelegen und auch die Frage, wer die Programmierung bezahlen würde, sei ungeklärt gewesen. "Aus technischer Sicht ist die Umrüstung nicht ganz einfach", beschrieb Szynkar. Daher seien die Programmierungskosten sehr hoch. Nachdem man sich im April 2017 über die Kostenübernahme geeinigt habe, habe die Hzl die Programmierung zeitnah in Auftrag gegeben. Die HzL mache Druck, um die Fertigstellung zu beschleunigen.

Bis die Automaten umgerüstet sind, kann jeder Fahrgast einen Einzelfahrschein am Automaten lösen und den genutzten Fahrschein zur Erstattung des zu viel bezahlten Betrags einreichen. Sylvia Kromer erklärte: "Das machen wir ganz unbürokratisch. Es ist egal, um wie viele Fahrscheine es sich handelt. Einfach den oder die Scheine in einen Umschlag packen, Bankverbindung und Adressdaten des Kontoinhabers angeben und im Rathaus Stockach in den Briefkasten einwerfen oder bei mir oder der Ortsverwaltung Wahlwies abgeben." Diese schickt die Briefe mit der Hauspost nach Stockach. Bisher habe noch niemand von der Rückerstattung Gebrauch gemacht, teilte Kromer mit.

Hier gibt's Geld zurück

Seit Januar 2017 gilt für Fahrten im Stadtgebiet Stockach und für Fahrten zwischen Stadtgebieten und Stadt ein einheitlicher Stadttarif. Erwachsene zahlen 1,60 Euro/Fahrt (VHB-Tarif: 2,45 Euro), Kinder zahlen 0,90 Euro/Fahrt (VHB-Tarif: 1,40 Euro). Zur Erstattung des bis zur Umstellung der Automaten in Stockach und Wahlwies zu viel bezahlten Betrages (gilt nur für Einzelfahrscheine!) können sich Fahrgäste an Sylvia Kromer, Stadt Stockach, Adenauerstraße 4, Telefon (0 77 71) 802 194, E-Mail s.kromer@stockach.de wenden. (wig)