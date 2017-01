Stockach Theater in der Lichtberghalle: Verrückter Amüsierbetrieb in Winterspüren

Theater in der Lichtberghalle: Verrückter Amüsierbetrieb in Winterspüren

Die Theatergruppe des SV Winterspüren überzeugt mit dem Lustspiel "Außer Spesen nichts gewesen".

Turbulent, spritzig und irrsinnig komisch: die Theatergruppe des SV Winterspüren spielt auf der Bühne der Lichtberghalle das Lustspiel "Außer Spesen nichts gewesen" von Bernd Gombold und das Publikum ist begeistert. Das Stück steckt voller überraschender Einfälle und unvorhersehbarer Entwicklungen und bietet der Spiellaune der Akteure großen Raum.

Ein Angebot, welches vor allem von Emil Bösch, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern konnte, gern angenommen wurde. Immer wieder erntete er bei seinen Auftritten Szenenapplaus, für seine gewagten Kostüme sowie für sein souveränes Spiel. Gewagt sind auch die Pläne der beiden Hausherren, Opa Gustav und Vater Gottfried. Denn beide wollen, statt auf die Seniorenwallfahrt beziehungsweise auf die Fortbildung zu gehen, das erwartete leere Zuhause zu amourösem Zeitvertreib nutzen – ohne dass dies der andere weiß. Auch Mutter Elisabeth und Tochter Sabrina ahnen nichts von diesen Plänen, wollens ie doch selbst wegfahren.

Vielleicht hätte es doch noch geklappt mit der "sturmfreien Bude" für Vater Gottfried, der einen verstauchten Fuß als Verhinderungsgrund für die Teilnahme an der Fortbildung angeben konnte, doch Nachbarin Henneliese erwies sich als penetrante Kümmerin, auch Schwiegermutter Frida kam alsbald zum Blumen gießen und Opa Gustav stellte mit seinem Freund Max schon die Sektflaschen kalt und eine Stange für den erwarteten erotischen Tanz auf. "Wie im Irrenhaus" bemerkte Paketbote Martin, der vier-, fünfmal ein Paket von Sexartikelherstellern anlieferte; oder, wie Opa Gustav in freudiger Erwartung ausrief: "Statt Wallfahrt Nachtclub im eigenen Haus!"

Natürlich wurde nichts daraus: Mutter Elisabeth kam zurück; am Bahnhof von einem charmanten Heiler zu einer Heimtherapie überredet, und Tochter Sabrina auch, am Bahnhof von ihrem charmanten Freund Yogi stehen gelassen. Natürlich weiß das Publikum schon mehr als die beiden Frauen und amüsiert sich köstlich bei der tibetanischen Heiltherapiesitzung. Doch schon naht der nächste Aufreger: "Im Schrank sitzt ein halbnackter Stripper mit Handschellen und behauptet, er sei der Paketzusteller", muss Mutter Elisabeth feststellen. Damit nicht genug! Aus dem gemeinsamen Bade entsteigen Gustav und Max schaumbedeckt, während Natascha, die vermeintliche russische Prostituierte, den Lohn für ihre nicht geleisteten Dienste einfordert. Auch Heiler Yogi möchte bezahlt werden.

"Außer Spesen nichts gewesen", muss Vater Gottfried mit Blick auf die teuren Rosen, Krimsekt und Kaviar feststellen. Stimmt nicht! Für die Besucher in der Lichtberghalle, unter ihnen Theatergruppen aus Owingen und Mühlingen, war es ein sehr unterhaltsamer Abend mit einem rasanten Stück und bestens aufgelegten Darstellern. Klaus Müller, der die Regie führt, dankte am Ende für den gespendeten Applaus und allen, die an dem launigen Theaterabend beteiligt waren. Die nächsten Aufführungen sind am 5. und 7. Januar, 20 Uhr in der Lichtberghalle Winterspüren.

Darsteller und Helfer

Seit über 50 Jahren spielt die Theatergruppe Winterspüren regelmäßig. Andreas Riegger führte mehr als 20 Jahre Regie. Die Darsteller: Gottfried: Markus Bold, Elisabeth: Katja Sauter, Sabrina: Anna Vossbeck, Yogi: Dieter Jauch, Gustav: Emil Bösch, Max: Matthias Sauter, Frida: Gerda Müller, Natascha: Birgitt Riegger, Martin: Simon Vossbeck, Henneliese: Alias Niedermann, Regie: Klaus Müller, Ton- & Lichttechnik: Stefan Martin, Souffleusen: Jenny Auer und Heike Bold, Maske: Rosi Sailer Vossbeck und Tanja Bretterklieber.