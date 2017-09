Stockach Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz im Industriegebiet Hardt aus

Mit 20 Männern und vier Einsatzfahrzeugen aus Stockach und Wahlwies ist die Feuerwehr am Mittwochmorgen zu einem Einsatz ins Stockacher Industriegebiet Hardt gerufen worden.

Um 10.52 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle ein, schreibt Daniel Traber von der Freiwilligen Feuerwehr Stockach in einer Pressemitteilung. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Brandmeldeanlage wegen eines technischen Defekts in der Kantinenküche des Gebäudes ausgelöst hatte. Eine Dunstabzugshaube war ausgefallen. Die aufsteigende Wärme und der Dampf hatten den Alarm eines Rauchmelders aktiviert. Nach etwa einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte ohne weitere Maßnahmen wieder in ihre Leitstellen zurückkehren, heißt es in der Pressemitteilung weiter.