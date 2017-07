Stockach Technischer Defekt: Auto brennt komplett aus

Gerade noch rechtzeitig konnte ein 25-Jähriger sein brennendes Auto parken und aussteigen. Während der Fahrt hatte er Flammen unter dem Lenkrad bemerkt.

Ein Auto geriet am Freitag gegen 18.15 Uhr in der Ortsdurchfahrtstraße in Espasingen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand und brannte komplett aus.



Der 25-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Fahrzeuginnenraum sowie kleine Flammen unterhalb des Lenkrads. Ihm gelang es noch, sein Auto auf einen Parkplatz zu fahren, bevor dieses komplett in Flammen aufging. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.



Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz und vermutet als Ursache einen technischen Defekt im Sicherungskasten des Fahrzeugs.