Stockach Technik-Check im Freibad: Viele Geräte halten das Wasser im Fluss

Moderne Technik läuft, damit sich Badegäste ins Vergnügen stürzen können. Qualität und Sicherheit stehen dabei im Vordergrund.

Wie funktioniert denn eigentlich die Technik unterhalb des Beckens? Baden ist schön, doch was ist alles dafür notwendig? Bevor man gemütlich seine Bahnen im Stockacher Freibad ziehen kann, braucht es moderne Geräte. Das wissen Udo Göbel, Bademeister, und Saskia Moser-Danhel, Bereichsleiterin Technik Gas, Wasser, Bäder der Stadtwerke Stockach. Sie erlaubten einen Blick in das Innere der Technikwelt des Schwimmbads.

Im kleinen Raum mit den großen Maschinen schlängeln sich dicht an dicht die vielen unterschiedlich großen Rohre von Gerät zu Gerät, die durch ihre lauten Betriebsgeräusche dafür sorgen können, dass man schnell den Überblick verliert. Dies trifft natürlich nicht auf Udo Göbel zu. Mit der sehr komplexen Technik des Freibads Stockach kennt er sich bestens aus.

"Das Wasser befindet sich in einem ständigen Kreislauf", sagt Udo Göbel und beschreibt den Prozess der Wasseraufbereitung. Mit einer Leistung von 270 Kubikmeter pro Stunde gelangt das Wasser aus den Becken durch Umwälzpumpen in Schwallwasserbehälter. In den Umwälzpumpen befinden sich Siebe, die den gröbsten Schmutz auffangen. Nach der Hinzugabe von Flockungsmittel gelangt das Wasser in einen mehrschichtigen Filter aus grobem Kies, Sand und Aktivkohle, wodurch das Chlor entfernt wird. Das Reinwasser wird nun mit Chlorgas bearbeitet und dann den Becken wieder zugeführt.

"Der optimale PH-Wert des Wassers liegt bei 6,9 und 7,0", erklärt Udo Göbel. "Durch PH-Heber und -Senker erreichen wir diese Idealwerte. Der Grenzwert des Chlors beträgt 0,6 Milligramm pro Liter." Besonders die Qualitätssicherung ist für die Wasseraufbereitung ein sehr wichtiges Thema. "Elektroden der Regeltechnik messen und kontrollieren das Wasser ständig", sagt Udo Göbel. Zusätzlich gibt es morgens und abends tägliche manuelle Messungen. "Wir wollen eine sehr gute Wasserqualität gewährleisten", betont Udo Göbel. "Zusätzlich führt das Eurofins Institut Jäger regelmäßige Wasserqualitätskontrollen durch und überprüft das Wasser auf gesundheitsgefährdende Stoffe", fügt Saskia Moser-Danhel hinzu.

Das Besondere an der Technik des Freibads Stockachs ist, dass möglichst umweltschonende Geräte eingesetzt werden. In der Winterpause 2015/2016 wurden Regeltechnik, Heizung, Mess-und Schaltschrank, Umwälzpumpen und Chlorgaswarngerät erneuert. "Die alte Elektroheizung hat zu viel Strom verbraucht", erinnert sich Udo Göbel. Das Freibad Stockach verfügt zudem über ein Solardach, das bei ausreichender Sonneneinstrahlung genug Energie für das Beheizen der Becken liefern kann. "Wir achten besonders auf den Energieverbrauch", betont Saskia Moser-Danhel. Über die neue Technik freut sich Udo Göbel sehr: "Das war eine sehr gute Investition. Es funktioniert super."

Bei all der Technik spielt auch das Thema Sicherheit eine. sehr wichtige Rolle. Die einzige Gefahr für Unfälle geht von den Chlorgasflaschen aus. Vor allem der Austausch der Chlorgasflaschen ist heikel und wird deshalb von geschultem Fachpersonal mit Mundschutz immer zu zweit ausgeführt. Falls es hierbei zu einem Unfall kommen sollte, schlägt das Chlorgaswarngerät Alarm. "Bei uns werden alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen", versichert Saskia Moser-Danhel.

Wer sich die Technik des Stockacher Freibads selbst anschauen möchte, kann dies tun. Auf Anfrage bietet das Stockacher Freibad Führungen der Technischen Räume an.

Das Freibad in Zahlen