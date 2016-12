Stockach Taxifahrer sind bereit für den stressigsten Tag

Taxifahrer haben zum Jahreswechsel mehr zu tun als an jedem anderen Tag. Deshalb müssen spontane Anrufer mit Wartezeiten rechnen.

Kuriose Geschichten von betrunkenen Party-Heimkehrern und vergessene Geschenke von vor Vorfreude erfüllten Großeltern. Als Taxifahrer erlebt man über die Feiertage zum Jahresende allerlei Interessantes. Der 25-jährige Ken Czymmeck ist in diesem Jahr sowohl an Weihnachten als auch an Silvester mit dem Taxi auf Tour. Der gelernte KFZ-Mechatroniker übernimmt stets alle Feiertagsschichten, seit er vor vier Jahren damit begonnen hat, nebenberuflich im elterlichen Taxibetrieb auszuhelfen. "Die Familie des Chefs muss eben herhalten, wenn sich sonst keiner für die Schichten meldet", scherzt der junge Taxifahrer. "Bei uns melden sich meist eher die Jüngeren für die Schichten an den Feiertagen", sagt der 25-Jährige. Er vermutet, dass Kollegen mit Kindern an diesen Tagen eher zuhause bleiben wollen.

In diesem Jahr hat er mit drei weiteren Kollegen die unbeliebte Spätschicht an den Feiertagen. Das bedeutet, dass er zwischen 18 und 6 Uhr mit dem Taxi durch Stockach und Umgebung fährt, Menschen einsammelt und an ihren gewünschten Zielort bringt. Dies erfordert einen ausgeprägten Orientierungssinn. Selbst wenn man sich noch so gut auskenne, gebe es immer wieder Adressen, die man noch nie zuvor gehört habe, sagt Ken Czymmeck. Unbekannte Adressen können in Neubaugebieten liegen oder eine Langstreckenfahrt ankündigen. Aber: "Wenn ich eine Strecke einmal gefahren bin, dann weiß ich sie beim nächsten Mal auch noch", sagt der Taxifahrer. Zur Not sei aber auch jedes der insgesamt zehn Taxifahrzeugen mit einem Navigationssystem ausgestattet.

An Feiertagen, vor allem aber an Heiligabend, zeigen sich bei den Stoßzeiten immer dieselben Muster. "Bis ungefähr 17 Uhr fahren wir die Älteren zu ihren Familien, wo sie Weihnachten feiern", sagt der Taxifahrer. Gegen 20 Uhr wollten die Ersten dann wieder nach Hause, berichtet er weiter aus seinen Erfahrungen. Heutzutage wolle ja keiner mehr nachts allein durch die Stadt laufen, gibt er zu bedenken. "Ab 22 Uhr fahren wir dann auch vermehrt die Jüngeren in die Diskos nach Singen oder Konstanz, wo sie nach dem Familienfest noch Party machen wollen", sagt der 25-Jährige. Durch diese Doppelbelastung beginne nach 22 Uhr auch der Stress.

Zwischen 17 und 20 Uhr gebe es hingegen nur wenig Aufträge, da die meisten Familien beim Weihnachtsessen seien. Während dieser Ruhephase genüge es auch, auf Abruf bereit zu sein, sagt der KFZ-Mechatroniker. "Wir werden ja nicht in der Zentrale festgehalten", sagt er. Solange einer der vier Diensthabenden vor Ort bleibe, könnten die anderen also zur Bescherung nach Hause. Aber auch in der Zentrale wird es gemütlich: "Der Chef persönlich kocht an Heiligabend ein Weihnachtsessen für uns Taxifahrer", sagt Ken Czymmeck. Wirklich gefeiert werde in der Taxizentrale allerdings nicht. "Das machen wir an Silvester", wirft Elke Czymmeck ein. "Gegen acht oder neun Uhr, wenn der gröbste Stress vorbei ist, treffen wir uns alle in der Zentrale und stoßen gemeinsam auf das neue Jahr an." Wer dann Schichtende habe, bleibe auch gerne noch zum gemütlichen Beisammensein, bevor er den Heimweg antrete. Das hätten sie sich dann auch verdient, meint Ken Czymmeck. Schließlich sei Silvester für die Taxifahrer der absolut stressigste Tag im Jahr.

"In der Silvesternacht muss man schon mit Wartezeiten von bis zu zwei Stunden rechnen", sagt der 25-jährige Taxifahrer. Er rate jedem, der am Jahreswechsel mit dem Taxi fahren wolle, sich dieses im Voraus zu bestellen. "Das machen zwar viele, aber dann entscheiden sie sich spontan, doch länger zu bleiben und bestellen es ab." Wenn man in der Silvesternacht ein Taxi rufen wolle, würde man zu Hochzeiten lediglich das Besetztzeichen vernehmen, sagt Elke Czymmeck. "Wir können auch nicht mehr tun als das Telefon abzunehmen, wenn es klingelt." Die Nachfrage sei schlicht zu groß, sagt sie.

Ken Czymmeck stört sich trotz Allem nicht an diesen Feiertagsschichten. Schließlich gibt es auch deutlich mehr Trinkgeld: "Die Menschen denken sich eben auch: Ach der Arme, der muss an den Feiertagen arbeiten", sagt er schmunzelnd.