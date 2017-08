Stockach Tag der offenen Tür am Samstag, 19. August: Ein Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr

Die Stockacher Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür am Samstag, 19. August, ein. Es gibt viele Führungen und Aktionen für Interessierte. Kinder dürfen Rundfahrt im Einsatzwagen machen.

Wie sieht eigentlich eine Feuerwache von innen aus? Oder ein Löschfahrzeug? Diesen Fragen können große und kleine Feuerwehrfans und alle, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, selbst beizutreten, am Samstag, 19. August, auf die Spur gehen. Die Stockacher Einsatzkräfte öffnen alle Türen, zeigen ihre Technik, ihr Können und beantworten Fragen. Die Veranstaltung ist einerseits ein Teil des Stockacher Ferienprogramms, aber andererseits auch offen für alle, die sich über die Feuerwehr informieren wollen, erklärt Oliver Braunstein, stellvertretender Kommandant.

So einen Tag der offenen Tür gab es vor zwei Jahren zum ersten Mal. „Er lief sehr gut“, erinnert sich Braunstein. Deshalb soll er nun regelmäßig in diesem Turnus stattfinden. Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es für die Besucher viel zu erkunden und bestaunen. Die Einsatzkräfte zeigen ihre insgesamt neun Fahrzeuge in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Ausstattung. Eins davon hat auch eine Drehleiter. Die Jugendfeuerwehr präsentiert sich und die Gäste können in der Schlauchwerkstatt vorbeischauen. Dort prüfen und reinigen die Feuerwehrleute die Löschschläuche zwischen den Einsätzen. Für die Besucher gibt es auch eine Präsentation der zurückliegenden Feuerwehreinsätze. Wer möchte, kann sich außerdem über Rauchmelder informieren, verschiedene Modelle anschauen und direkt die Experten vor Ort mit Fragen löchern. „Es geht zum Beispiel darum, wo man die Rauchmelder am besten anbringt", nennt Braunstein als Beispiel. Der Gefahrenzug stellt sich beim Tag der offenen Tür ebenfalls vor. Seine Einsätze seien eher selten, so Braunstein.

„Aber Gefahrengut kann auch schon Diesel in einem umgekippten Laster sein, weil es leicht entzündlich ist“, erklärt er. Einige der Einsatzkräfte führen die Interessierten durch die verschiedenen Teile der Wache, zum Beispiel Hallen und Werkstätten. Für die kleinen Besucher gibt es die Spritzwand, die auch immer beim Schweizer Feiertag sehr gefragt ist. Und da es auch kleine Brände geben kann, zeigen die ehrenamtlichen Kräfte auch die Kübelspritze, mit der sie diese bekämpfen. Eine besondere Aktion für Kinder und Jugendliche ist auch eine Rundfahrt im Feuerwehrauto. Neben dem Fahrer haben acht Personen Platz, einer davon dürfe dann den Chef spielen, sagt Braunstein augenzwinkernd. Insgesamt zwischen 30 und 40 Feuerwehrleute kümmern sich um die Besucher.

Neben Spaß für Familien und Feuerwehrfans hat die Veranstaltung auch einen wichtigen Hintergrund: Die Feuerwehr braucht immer Nachwuchs. „Wir hoffen, dass wir neue Leute gewinnen können“, sagt Oliver Braunstein, der bereits seit 15 Jahren bei der Stockacher Feuerwehr ist.

Die Führungen und Aktionen am Tag der offenen Tür sind komplett kostenlos. Das einzige, für das ein paar Münzen nötig sind, sind die gegrillten Würstchen und Getränke. Und ganz wichtig: Parken ist direkt bei der Wache nicht möglich, erklärt Braunstein. Die Besucher können ihre Autos entweder entlang der Zoznegger Straße, Tuttlinger Straße, im Hägerweg oder im Parkhaus abstellen.

Wichtige Sperrfläche

Rund um die Wache der Stockacher Feuerwehr in der Zoznegger Straße gibt es große Sperrflächen, die mit weißen Kreuzen markiert sind. "Das ist sehr wichtig", betont Oliver Braunstein, stellvertretender Kommandant. Auf diesen Flächen, die laut Braunstein knapp bemessen seien, herrscht Halte- und Parkverbot, denn jederzeit kann ein Einsatz kommen und die Einsatzkräfte müssen dann blitzschnell mit den Löschfahrzeugen die Garagen der Wache verlassen können. (löf)

Infos im Internet: