Stockach TV Wahlwies gründet Mountainbike-Gruppe

Der TV Wahlwies startet im Mai eine Premiere: Dann gibt es eine Mountainbike-Gruppe. Und auch in vielerlei anderer Hinsicht modernisiert sich der Klub.

Der Turnverein Wahlwies startet mit neuem Schwung durch. Bei der Hauptversammlung präsentierte das Vorstandsteam ein neues Angebot und das neue Vereinslogo. Diese Erkennungsmarke soll das Erscheinungsbild des Vereins modernisieren: Man wolle moderner und frischer rüberkommen, erklärte Claudia Schmitt, stellvertretende Vorsitzende. In blau und grün wird "TV W" auf den neuen Trainingsanzügen, Funktionshirts, Polos und Kapuzenpullis stehen. Auch die noch zu erstellende neue Homepage soll das Logo aufnehmen.

Eine Mountainbike-Gruppe wird ab Mai starten. Michael Gommeringer, 28, wird sie mit Daniel Lehmann leiten. Um eine solche Gruppe professionell zu führen, reicht es nicht, dass Gommeringer schon die Alpen überquert oder in Nepal eine geführte Tour mit Blick auf Achttausender gemacht hat. Der Sportler, der nach einem Berufswechsel von Friedrichshafen nach Ludwigshafen gezogen ist, möchte sich neben dem Amt des Beisitzers auch im aktiven Bereich mehr engagieren und macht dafür eine spezielle Ausbildung unter der Regie des BDR (Bund Deutscher Radfahrer) und der DIMB (Deutsche Initiative Mountain Bike).

Ab Mai treffen sich Interessierte mittwochs um 18 Uhr an der Roßberghalle. Nur bei ganz schlechtem Wetter werde der Termin ausfallen, sagt Gommeringer. In rund zwei Stunden wolle er 25 bis 35 Kilometer mit 400 bis 800 Höhenmetern mit der Gruppe zurücklegen. "Wir fangen langsam an, auf breiten Forst- und Waldwegen. Der Spaß am Sport und der Natur wird im Vordergrund stehen. Ich will mit den Leuten keine Wettkämpfe fahren." Die Gruppe ist für jedes Alter offen, Frauen und Männer sind willkommen. "Voraussetzungen sind aber ein funktionstüchtiges Mountainbike, taugliche, witterungsgerechte Kleidung und ein Helm." Wer möchte, darf probeweise mitfahren. Je nachdem, wie die Gruppe sich entwickelt, stellt der Übungsleiter sich vor, auch Tagestouren, Ausflüge, Reparatur-Workshops, Fahrtechnik-Trainings und mehr anzubieten. Schön fände er, wenn nach einer Tour nicht alle sofort auseinanderstrebten, sondern es einen gemeinsamen Ausklang gäbe. Wer mehr wissen möchte, kann sich per Mail an m.gommeringer@gmx.de direkt an Gommeringer wenden.

Bürgermeister Rainer Stolz lobte Vorstand und Übungsleiter für ihre Arbeit. Alles sei im Fluss. "Dinge fallen raus, neue kommen hinzu. Das ist auch dringend notwendig. Eine Vereinsstruktur, wie wir sie hatten, werden wir künftig nicht mehr finden." Er bat den Verein, die Entwicklung gemeinsam mit der Stadt voranzutreiben. "Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, um breiter auftreten zu können und damit auch die Vereine zu stärken", sagte er. Dabei gehe es auch darum, Kinder mehr in Bewegung zu bringen und die Teilhabe älterer Menschen länger sicherzustellen.

Sparten im TV Wahlwies

Der Verein bietet an: Eltern-Kind-Turnen, Vorschulturnen, Geräteturnen Mädchen und Jungen, Geräteturnen Jugend, Gymnastik, Frauen-Fitness-Gruppe, Tischtennis, Volleyball, Zumba und ab Mai Mountain-Bike. Mehr Informationen unter www.turnverein-wahlwies.de. Es ist jederzeit möglich, eine Gruppe probeweise zu besuchen. Es werden Übungsleiter und Helfer gesucht: Wer Interesse hat, meldet sich beim Vorsitzenden Erwin Herz unter der Adresse eue.herz@googlemail.com