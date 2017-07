Stockach TG Stockach gibt wieder Startschuss für Nikolauslauf

Die TG Stockach startet wieder den beliebten Nikolauslauf. Die Sportler erwarten fünf Runden durch Innenstadt. Auch Jugendliche sind eine wichtige Zielgruppe.

Unter dem Motto "Lauf doch mit!" startet der Nikolauslauf der Turngemeinde (TG) Stockach am Sonntag, 4. Dezember, in seiner sechsten Auflage. Start und Ziel befinden sich direkt vor dem Bürgerhaus Adler Post beim Hans-Kuony-Brunnen. Michael Fleiner als Streckensprecher und Moderator bei den Siegerehrungen verspricht eine kurzweilige und informative Veranstaltung.

Das Organisationsteam mit Lothar und Marietta Schneider, Frank Karotsch, Lorenzo Patone und Hermann Köhler bereitet den Nikolauslauf seit September vor. Am Lauftag selbst werden über 20 Helfer auf der Strecke, im Ziel, bei der Auswertung und Bewirtung tätig sein. Ab 12 Uhr werden die Startnummern für alle Teilnehmer im Bürgerhaus ausgegeben.

Den Anfang machen ab 13 Uhr die Schul-Staffelläufe der Klassenstufen drei bis sieben. Eine Schulstaffel besteht aus drei Schülern einer Schulklasse. Jungen- und Mädchenstaffeln werden getrennt gewertet, gemischte Staffeln zählen als Jungen-Staffeln. Eine Schulklasse kann mehrere Staffeln stellen. Gelaufen werden jeweils 450 Meter. Zu gewinnen gibt es einen Beitrag zur Klassenkasse, der von der Stadt Stockach an die Schule überwiesen wird. Der erste Preis sind 20, der zweite Preis 15 und der dritte Preis zehn Euro. Bei diesem Lauf ist der Start frei und jeder Teilnehmer erhält ein T-Shirt. "Wir möchten die Schüler zu sportlicher Betätigung und zum Miteinander anregen", beschreibt Lorenzo Patone. Die Siegerehrung findet im Anschluss an diese Läufe statt.

Am Start sind dann um 14.30 Uhr die Jüngsten (Jahrgang 2009 und jünger), die über etwa 450 Meter laufen. Der Spaß und die Aufregung bei den kleinsten Sportlern begeistern die Zuschauer jedes Jahr aufs Neue. Jeder Mini-Läufer bekommt einen Sachpreis, eine Urkunde und eine Medaille. Schüler der Jahrgänge 2001 bis 2008 können auch einzeln starten. Um 14.50 Uhr geht es über etwa 1000 Meter. Lorenzo Patone erklärt: "Wir haben wie im letzten Jahr die Strecke für die älteren Schüler verkürzt und verzichten auf eine Teilnehmergebühr, um die Jugend stärker zu motivieren." Alle Starter erhalten eine Urkunde, die drei Bestplatzierten jeder Altersklasse bekommen Medaillen und einen kleinen Sachpreis.

Es folgt um 15.30 Uhr der etwa sieben Kilometer lange Hauptlauf, die "Stockacher Meile" für Jugendliche der Jahrgänge 1997 bis 2000 und Erwachsene. Auf der 1500 Meter langen Runde durch die Stockacher Altstadt sind die Zuschauer gut informiert und können die Sportler im vorweihnachtlichen Ambiente anfeuern. Das Startgeld beträgt für die Jugendlichen fünf, für die Erwachsenen zehn Euro. Die ersten drei ersten Frauen und Männern im Gesamtfeld bekommen Sachpreise. Aber auch die besten drei Läufer der jeweiligen Altersklasse werden mit Sachpreisen belohnt. Jeder Starter erhält eine Urkunde. "Im letzten Jahr hatten wir 31 Schul-Staffeln sowie 171 Starter im Hauptlauf. Vielleicht können wir diese Zahlen noch einmal toppen. Uns geht es in erster Linie darum, die Menschen mehr in Bewegung zu bringen und damit etwas für ihre Gesundheit zu tun", betont Lorenzo Patone.

Umkleiden und Duschen befinden sich in der Hägerweghalle. Direkt davor oder im Parkhaus, das nur etwa 100 Meter vom Start-/Zielbereich entfernt ist, gibt es genügend Parkplätze. Öffentliche Toiletten befinden sich bei der Musikschule in der Pfarrstraße und in der Hägerweghalle. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Strecke nicht rollstuhlgeeignet ist. Der Nikolauslauf findet bei jeder Witterung statt.

Zur Geschichte

sind zum einen am Lauftag im Bürgerhaus Adler Post möglich, aber auch bereits bereits jetzt bis zum 2. Dezember

Bis zum Jahr 2008 gab es in Stockach den Stadtlauf, der mangels Anmeldungen nach 23 Jahren eingestellt wurde. Der Termin im Dezember wurde gewählt, weil er so nicht mit anderen Läufen in der Umgebung, die im Sommer stattfinden, konkurriert. Beim ersten Nikolauslauf 2011 starteten 163 Läuferinnen und Läufer. Die Runde durch die Oberstadt, den Stadtwall hinunter und wieder hinauf müssen die Läufer fünf Mal bewältigen. (wig)