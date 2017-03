Stockach-Wahlwies Südwestdeutsche Philharmonie im Wahlwieser Kinderdorf: Viel Beifall für eine Premiere

Die Südwestdeutsche Philharmonie ist erstmals bei den Stockacher Meisterkonzerten dabei. Auf dem Programm des Konzerts im Festsaal des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs Wahlwies stehen mehrere große Werke. Begeisterter Applaus für Violin-Solist Angelo de Leo.

Für einen besonderen Anlass braucht es mitunter ein besonderes Ereignis. Im Falle des 70-jährigen Bestehens des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs in Wahlwies war das ein Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter der Leitung von Georg Mais. Das Orchester war damit, wenn auch in kleiner Besetzung, zum ersten Mal in der Reihe der Stockacher Meisterkonzerte zu Gast. Bernd Löhle als geschäftsführender Hausherr konnte nahezu 300 Gäste im Festsaal des Kinderdorfes willkommen heißen, darunter etliche treue Unterstützer. "Wahnsinnig toll" sei es, die Südwestdeutsche Philharmonie im Kinderdorf zu haben. Dieser Eindruck hatte sich nach dem Konzert gefestigt: "Wunderschön war's", resümierte die Stockacherin Elke Kreutel nach Beethovens wie aus einem Guss gestaltungsfreudig und stimmlich extrem durchsichtig gespielter erster Sinfonie von Ludwig van Beethoven. "Ein perfekt eingespieltes Orchester", bemerkte Stefan Gräsle, selbst Musiklehrer und Orchesterleiter am Nellenburg-Gymnasium sowie gefragter klassischer Cellist.

Eine beglückend schöne Interpretation von Mendelssohns e-Moll Violinkonzert hatte die Konstanzer Philharmonie zuvor mit dem erst 25 Jahre alten Violin-Virtuosen Angelo de Leo geliefert. Der mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Geiger studiert derzeit an der Berliner Hochschule für Musik und wirkt im zweiten Jahr an der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker mit. Sein mal jubelnder, mal schluchzender und immer gefühlvoller Geigenton bezauberte. Mit ihrem ausdrucksvollen Gesang überstrahlte die Geige das Orchester, sofern sie es nicht mit glitzernden Läufen begleitete oder – wie etwa in der virtuosen Kadenz – allein vernehmen ließ.

Seinen lang anhaltenden Beifall, der gewürzt war mit enthusiastischen Bravo-Rufen, quittierte Angelo de Leo mit einem atemberaubend schön gespielten Satz aus Johann Sebastian Bachs sakral anmutender C-Dur-Sonate für Violine solo.

Georg Mais führte das perfekt eingespielte Orchester mit leidenschaftlich engagiertem, fast tänzerisch federndem Dirigat. Eröffnet wurde das Konzert mit Beethovens Coriolan-Ouvertüre. Thematisch geht es darin um den inneren Zwiespalt des römischen Patriziers Coriolan – ein seelisches Drama über den Gegensatz von starrem Mannesstolz und heimlicher Vaterlandsliebe. Und mit ihrer lebensbejahenden Grundstimmung erfreute zum Finale Beethovens erste Sinfonie. Von Oboen durchleuchtet war die Adagio-Einleitung, in der die Motive der ganzen Sinfonie keimten. Angeregt kommunizierten die Streicher, und leichtfüßig eilte nach prägnantem Paukenschlag das Vivace dahin, das sich als wiederkehrendes Thema durch den ganzen Klangapparat bewegte.

Und die Musiker? Die waren mit Auftrittsort und Programm ebenfalls zufrieden: "Es war etwas eng auf der Bühne, aber die intime Atmosphäre hatte ihren Reiz", sagte etwa der aus den USA stammende Hornist Andrew Hale. Michael Küttenbaum, seit 1989 Oboist bei dem Orchester, freute sich über ein Werk: "Die erste Sinfonie von Beethoven ist als Hauptwerk vom Charakter her am abwechslungsreichsten." Und Antje Stefaniak, seit 2002 Klarinettistin: "Ich mag das Violinkonzert von Mendelssohn sehr gerne. Das ist so schön romantisch." Anhaltender Applaus war den Musikern sicher – nebst Blumen für Dirigent und Solist sowie einem Korb Tee für die Orchestermusiker.

Ort und Künstler

Das Pestalozzi Kinderdorf wurde 1947 für Kriegswaisen durch den Schweizer Musikwissenschaftler Erich Fischer gegründet. Seit damals haben dort bis heute über 3000 in Not geratene Kinder und Jugendliche eine zweite Heimat gefunden. Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz mit heute 60 fest angestellten Musikern wurde 1932 gegründet. Chefdirigent ist der Finne Ari Rasilainen. Beim Auftritt in Wahlwies dirigierte Georg Mais, der als Rotarier und Veranstalter der Meisterkonzert-Reihe zum unterstützenden Freundeskreis des Kinderdorfs zählt. (gri)