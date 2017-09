Stockach Stromausfall wegen Baggerbiss in Hindelwangen

Ein Bagger hat am Mittwochmorgen an einer Baustelle in Stockach-Hindelwangen ein Stromkabel beschädigt und es gab einen knapp halbstündigen Stromausfall.

Gegen 10.40 Uhr am Mittwochmorgen beschädigte ein Bagger bei einer Baustelle in Hindelwangen ein Stromkabel. Der etwas kurios klingende Begriff dafür ist Baggerbiss. Diese habe zunächst einen Kabeldefekt nahe der Kirche in Mahlspüren nach sich gezogen, schreibt Netze BW in einer Pressemitteilung. Vom Stromausfall seien Haushalte und Betriebe außerdem in dem ganzen Gebiet zwischen Mainwangen, Heudorf im Hegau und dem B 31 bei Orsingen-Nenzingen (nicht die Kernorte) betroffen gewesen.

Ein Anwohner habe die Szene offenbar beobachtet und unmittelbar die Leitstelle in Ravensburg informiert. "Nachdem sich ein auch noch ein Team der Bereitschaft in der Nähe aufhielt, konnten viele Anschlüsse nach Schaltmaßnahmen bereits nach einer knappen Viertelstunde wieder versorgt werden. Um 11:06 Uhr waren auch in Hindelwangen wieder alle am Netz", so Ulrich Stark von Netze BW.

Die Fehlerstelle an der Baustelle werde derzeit bereits repariert. Nach Mahlspüren sei ein Kabelmesswagen unterwegs, um den Defekt im Erdkabel exakt zu lokalisieren. Voraussichtlich auch noch im Laufe des Mittwochs werde auch dieser Schaden repariert. "Zu Personenschäden kam es nach unserem Überblick nicht", so Stark.