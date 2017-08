In Wahlwies und Teilen von Orsingen-Nenzingen gab es nach dem Gewitter am Donnerstagabend Stromausfälle. In Wahlwies dauerte dieser bis in die Nacht.

Das kurze, aber starke Unwetter am frühen Donnerstagabend blieb in Wahlwies und Orsingen-Nenzingen nicht ohne Folgen. Zwischen 17 und 17.30 Uhr fiel der Strom aus. Netze BW hat beide Störungen mit einer Meldungsuhrzeit von 17.26 Uhr auf seiner Internetseite angegeben. Vor allem die Wahlwieser Einwohner hat es wieder einmal getroffen: Der Ort blieb bis in die Nacht hinein komplett dunkel.



Wie Ulrich Stark, Pressesprecher von Netze BW, am Morgen danach mitteilt, war der Stromausfall in Wahlwies deswegen so lang, weil beide Leitungen nach Wahlwies, von Stockach und von Stahringen her, gleichzeitig beschädigt waren. "Zunächst hatte das Gewitter um 17.26 Uhr nahe der Station Steinäcker Bäume in eine 20.000 Volt Freileitung stürzen lassen und diese heruntergerissen", schreibt er in einer Stellungnahme. Später habe es einen weiteren Kabeldefekt zwischen Stahringen und der Umspannstation am Wahlwieser Bahnhof gegeben. "Damit war Wahlwies auf beiden Seiten von der Versorgung abgeschnitten und konnte nicht mehr, wie gewöhnlich, durch Schaltmaßnahmen schnell wiederversorgt werden", so Ulrich Stark weiter. Der Bereitschaftsdienst habe daher die Bäume aus der Leitung entfernen und danach die Stromleitung reparieren müssen. Das Ende des Stromausfalls gibt Stark mit 0.40 Uhr in der Nacht zum Freitag, 25. August, an.



In Orsingen-Nenzingen konnte die Störung laut Informationen des Sprechers vom Donnerstagabend relativ rasch behoben werden. Dort seien zwei kleinere Umspannstationen seien betroffen gewesen, die 20 bis 30 Haushalte versorgen. Als Ursache vermutete Stark das Gewitter vom frühen Donnerstagabend.