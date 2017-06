Stockach Stromausfall in Wahlwies: Vorfall an Fronleichnam zieht Schäden nach sich

Stromausfall in Wahlwies: Vorfall an Fronleichnam zieht Schäden nach sich

Zahlreiche Elektrogeräte wurden nach dem Stromausfall an Fronleichnam beschädigt. Der Grund dafür ist offenbar Überspannung im Stromnetz.

Wenn bei einem Stromausfall die Wohnung dunkel bleibt und Geräte ausgehen, ist das nervig. Wenn die Geräte nicht mehr funktionieren, nachdem der Strom wieder angegangen ist, wird die Sache ärgerlich. Davon kann zum Beispiel Christoph Holzer aus dem Stockacher Ortsteil Wahlwies berichten. Nach dem eineinhalbstündigen Stromausfall in Wahlwies an Fronleichnam hätten Garagentorantrieb, Wäschetrockner und Türklingel in seinem Haus nicht mehr funktioniert, erzählt Holzer. Ein Versicherungsgutachter habe inzwischen bestätigt, dass Überspannung für die Schäden an den Geräten verantwortlich sei, die Hausratversicherung werde dafür aufkommen.

Von Überspannungsschäden weiß man auch beim Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf zu berichten. Zahlreiche Geräte seien nach dem Stromausfall ausgefallen, sagt Elektriker Johann Neufeld, vom Automat, der die Treppenhausbeleuchtung steuert, bis zur Abwasserhebeanlage – der ärgerlichste Ausfall, denn dadurch sei ein Keller mit Abwasser vollgelaufen. An Computern im Kinderdorf sei ein Schaden von etwa 2000 Euro durch Überspannung entstanden, sagt der technische Leiter der Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, Joachim Reinert. 270 bis 280 Volt Spannung habe man an dem Abend gemessen, sagt Elektriker Neufeld, Reparaturen würden teilweise noch andauern.

Laut dem Netzbetreiber Netze BW kamen diese Probleme dadurch zustande, dass nach einem ersten Schaden an einem Strommast auch noch ein Baum in einer Freileitung zwischen Stockach und Wahlwies gelegen habe. Dadurch sei es zu einem sogenannten Erdschluss gekommen, erklärt Jörg Busse, Pressesprecher bei Netze BW. Die Folge: Nicht alle drei Phasen, in denen der Wechselstrom durch die Leitungen fließt, seien gleichmäßig geflossen, die Spannung sei teilweise erhöht gewesen. Zu dieser Erklärung passen auch Informationen der Stockacher Feuerwehr. Laut einer Pressemitteilung wurden die Einsatzkräfte am Fronleichnamsabend zu einem Baum gerufen, der eine Oberleitung auf den Boden gedrückt hatte, was zu punktuellen Bränden am Boden geführt habe. Daher musste, so Netze BW-Sprecher Busse, die Leitung gegen 21.30 Uhr nochmals kurz stromlos geschaltet werden, um den Baum zu beseitigen. Danach floss der Strom wieder normal. Für einige Elektrogeräte war es da aber offenbar schon zu spät.

Können nun Verbraucher, deren Geräte durch Überspannung beschädigt wurden, auf eine Entschädigung hoffen? Jörg Busse von Netze BW verweist in einem solchen Fall grundsätzlich auf die Hausratsversicherung eines Kunden, falls Überspannung darin versichert ist. Für Privatleute könnte aber auch das Produkthaftungsgesetz greifen, wenn gewissermaßen ein fehlerhaftes Produkt geliefert worden sei. Dabei gibt Busse zu, dass ein längerer Zeitraum mit Spannungen von 270 bis 280 Volt nicht mehr in der Toleranz für die Stromspannung liege. Diese betrage zehn Prozent von 230 Volt. Das Gesetz schließt Elektrizität ausdrücklich ein, schreibt allerdings auch eine Selbstbeteiligung von 500 Euro vor. Für Gewerbebetriebe würden hingegen andere Vorschriften gelten, so Busse.

Stromausfälle kommen in Wahlwies mit schöner Regelmäßigkeit vor, das belegt auch die Berichterstattung im SÜDKURIER. Unternehmenssprecher Busse kommentiert das mit dem Verweis auf die Freileitungen, die den Ort ans Stromnetz anschließen. Vom Wetter seien diese Leitungen eher betroffen als Erdkabel. Dafür könne man Schäden leichter finden und reparieren. Und auch die Dauer der Störungen in Wahlwies ist in seinen Augen normal. Schließlich müssten erst einmal Techniker vor Ort sein und mit der Leitstelle festlegen, wie umgeschaltet werden kann, um einen Schaden an einer Leitung zu umgehen. Ähnliches gilt in seinen Augen für die Zeit, in der die Leitung mit teilweise zu hoher Spannung betrieben wurde. Die Leitstelle nehme solche Störungen erst ab der Mittelspannungsebene wahr. Im Niederspannungsbereich brauche es den Anruf eines Kunden. Nachrüstbedarf bei der Technik sieht er jedenfalls nicht, diese sei auf aktuellem Stand.



14 Stunden ohne Strom

In Zizenhausen waren einige Bürger nach Fronleichnam etwa 14 Stunden ohne Strom. Dies berichtet Carolin Gerspacher, die selbst betroffen war. Erst am Freitagmorgen, 16. Juni, sei der Strom wieder geflossen. Jörg Busse, Sprecher des Netzbetreibers Netze BW, bestätigt dies. Acht bis zehn Häuser seien betroffen gewesen. Da die Störungsmeldung erst recht spät eingegangen und ein Baum am Bachbett in die Leitung gefallen sei, hätten die Techniker erst bei Helligkeit mit der Arbeit beginnen können. (eph)