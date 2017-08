Stockach Stromausfälle durch Unwetter in Wahlwies und Orsingen-Nenzingen

Teile der Gemeinde Wahlwies und Orsingen-Nenzingen sind beziehungsweise waren kurzzeitig ohne Strom.

Das kurze, aber starke Unwetter am frühen Donnerstagabend blieb in Wahlwies und Orsingen-Nenzingen nicht ohne Folgen. Zwischen 17 und 17.30 Uhr fiel in Teilen der Gemeinden der Strom aus. Netze BW hat die Störung in Wahlwies mit einer Meldungsuhrzeit von 17.26 Uhr auf seiner Internetseite verzeichnet. Sie sei in Bearbeitung und die Ursache bisher noch unbekannt, so die Störungsmeldung. Der aktuelle Versorgungsgrad der Kommune wurde um 18 Uhr mit 87 Prozent angegeben. In Nenzingen war es dieselbe Meldungsuhrzeit mit einem Versorgungsgrad von 95 Prozent. Laut Ulrich Stark, Pressesprecher von Netze BW sollten die Störung behoben sein oder kurz davor stehen. Südlich der Doppelgemeinde seien zwei kleine Stationen betroffen. Die Ursachen seien noch nicht klar, aber es liege vermutlich am Gewitter.