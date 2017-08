Stockach Streiterei endet mit ausgeschlagenem Zahn

Zwei Insassen eines Autos sind sich so sehr in die Haare geraten, dass einer dem anderen einen Zahn ausgeschlagen hat.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach waren die beiden 44 und 33 Jahre alten Männer mit einer Begleiterin im Auto nach Stockach unterwegs. Das Fahrzeug gehört dem 44-Jährigen, am Steuer saß aber der 33-Jährige. Als dieser am Ortseingang stark beschleunigte, "wusste sich offensichtlich der Fahrzeughalter nicht mehr anders zu helfen, als die Handbremse während der Fahrt anzuziehen", heißt es in der Mitteilung wörtlich. Das erregte offenbar den Unmut des jüngeren Mannes. Nachdem das Auto stand, versetzte er dem 44-Jährigen einen Fausthieb ins Gesicht.