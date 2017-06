Stockach-Wahlwies Streit zwischen Inline-Skater und Autofahrerin: 23-Jähriger beschädigt Windschutzscheibe

Rund 500 Euro Schaden hat ein 23-jähriger Inline-Skater in Wahlwies an der Windschutzscheibe eines Autos verursacht.

Er stellte laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstag gegen 17.30 Uhr eine 19-Jährige zur Rede, weil er der Meinung war, dass sie im Bereich der Einmündung Zum Weierle/J.-H.-Scheer-Weg zu schnell fuhr. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Mann so in Rage geriet, dass er mit der Hand auf die Windschutzscheibe schlug und diese dadurch einen Sprung bekam.