Stockach Storchiges Abenteuer: Auch zweiter Stockacher Jungstorch braucht Feuerwehr-Taxi

Neulich der ältere Jungstorch und nun hielt das kleine Geschwisterchen Storchenfans, Feuerwehr und Storchenexperte Wolfgang Schäfle auf Trab. Der erste Flugversuch endete fast vor einem Auto und Storch Lepi stand schließlich unverletzt vor der Seitentür der Kirche St. Oswald.

Steht ein Storch vor der Kirchentür... Ja, nicht auf dem Turm, sondern vor der Tür. Genauergesagt: der Seitentür. Lepi, der kleinere der beiden Stockacher Jungstörche machte sich am Freitagnachmittag zu seinem ersten Flugversuch auf. Wie bei seinem Geschwisterchen Lloyd-Lucky ging das aber ein wenig schief und wurde zum Abenteuer. Daniela Grundler, die in der Hauptstraße wohnt, erzählt, dass sich zwei Frauen um Lepi kümmerten, damit der Storch in der Pfarrstraße, wo er gelandet war, nicht in den Verkehr lief. Der der Notlandung sei er fast mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Auch Geschäftsinhaber aus der Hauptstraße und Anwohner – allesamt Storchenfans – behielten den kleinen, unverletzten Abenteurer im Auge.

Die Feuerwehr und Storchenexperte Wolfgang Schäfle aus Böhringen wurden informiert und halfen Lepi zurück ins Nest. Allerdings verlief das ein wenig anders als bei Lloyd-Lucky. Denn inzwischen hatte es so viel geregnet, dass die Nestmitte nur noch Matsch war. Statt Lepi ins Nest zu setzen, das gerade leer war, weil sein Geschwisterchen inzwischen fliegen kann und unterwegs war, organisierte Schäfle gemeinsam mit der Feuerwehr kurzerhand noch etwas Heu, erzählt Daniela Grundler. Im frisch trockengelegten und ausgepolsterten Nest und so sogar zwei Fahrten im Feuerwehr-Taxi endete der Ausflug von Jungstorch Lepi.

Später war bei Familie Storch wieder alles im Lot. Beide Jungstörche machten es sich im frischen Heu gemütlich und Vater Hans brachte eine Weile später Futter, über das sich beide gierig hermachten. Die Jungstörche sind aufgrund der zurückliegenden Zeit mit viel Regen und Matsch im Nest momentan nur recht schmutzig. Aber topfit und nun bald beide flügge. Wenn es mit dem Fliegen bei beiden klappt, können sie sich bald selbst versorgen und fliegen irgendwann im Lauf des Augusts Richtung Süden. Jungstörche machen sich noch vor den Eltern auf den Weg. Diese folgen später nach. Der Nachwuchs sucht sich später aber ein eigenes Revier.