Stockach Stockacher Stadtwerke müssen viele Herausforderungen im Blick haben

Geschäftsführer Jürgen Fürst im Interview über Trinkwasser, schnelles Internet und Stromnetze im Zeitalter der Energiewende.

Herr Fürst, in der vergangenen Woche mussten die Einwohner von Wahlwies ihr Trinkwasser abkochen, weil eine bakterielle Verunreinigung darin gefunden wurde. Welche Konsequenzen ziehen die Stadtwerke daraus?

Eine Konsequenz gilt es nicht unbedingt zu ziehen, denn wir setzen bei der Qualität unseres Wassers schon immer einen sehr hohen Maßstab an. Durch die ausgewiesenen Wasserschutzgebiete erfolgt der Schutz des Wassers bereits bei der Gewinnung. Das geförderte Eigenwasser wird vor der Speicherung in den Hochbehältern zur Desinfektion über UV-Anlagen geführt. Alle Anlagen werden von uns regelmäßig begangen und gereinigt. Zusätzlich erfolgt parallel eine permanente Überwachung über ein umfangreiches Leitsystem. Zur Qualitätskontrolle wird das Wasser entsprechend den Vorgaben vom Gesundheitsamt mehrmals im Jahr durch ein akkreditiertes Labor untersucht. Hierbei werden neben den Wasseranlagen auch die Leitungsnetze kontrolliert. Generell kann es aber jedem Wasserversorger passieren, dass coliforme Bakterien im Trinkwasser auftauchen. Entscheidend ist dabei, dass wir schnell und richtig reagiert haben und innerhalb weniger Tage das Abkochgebot wieder aufheben konnten.

Auch in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause war das Trinkwasser ein Thema. Die Stadtwerke bekommen künftig mehr Wasser von der Bodenseewasserversorgung (BWV) in Sipplingen, gleichzeitig ging es um den Dillbrunnen und die Frage, wie dessen Wasser verwendet werden könnte.

Wir beziehen schon seit langem Wasser von der BWV. Durch steigende Einwohnerzahlen und die Zunahme gewerblicher Betriebe war es nun eine Frage der Wirtschaftlichkeit, die Bezugsmenge zu erhöhen. Hintergrund ist, dass Überziehungen des Bezugsrechts von der BWV stärker sanktioniert werden, als dies früher der Fall war. Nun beziehen wir von der BWV ab nächstem Jahr zwei Liter pro Sekunde mehr, saisonal angepasst entspricht das in etwa 60 000 Kubikmetern zusätzliches Wasserbezugsrecht pro Jahr. Damit berücksichtigen wir die aktuelle und künftige Entwicklung in Stockach. Im Vorfeld dieser Entscheidung haben wir auch untersucht, ob wir bei den eigenen Wasservorkommen mehr Wasser entnehmen können. Dabei kam neben der Erweiterung des Tiefbrunnens Kniebreche auch der Dillbrunnen ins Gespräch. Wasser aus dem Dillbrunnen wurde seit den 1990er-Jahren in Absprache mit dem Gesundheitsamt nur noch für die Befüllung der Badebecken im Frei- und Hallenbad verwendet. Seit 2013, als eine einschlägige DIN-Norm strenger wurde, wurde der Dillbrunnen außer Betrieb genommen. Derzeit prüfen wir, unter welchen Voraussetzungen das Wasser des Dillbrunnens wieder für die Bäder verwendet werden könnte. Die abschließende Stellungnahme des Gesundheitsamtes steht allerdings noch aus.

Ein Thema, das für viele beinahe ebenso zur Daseinsvorsorge gehört wie sauberes Wasser, ist das schnelle Internet. Wie stehen die Stadtwerke in dieser Hinsicht da?

Die Stadtwerke haben gemeinsam mit der Stadt Stockach in den vergangenen Jahren schon viel in den Breitband-Ausbau investiert. Derzeit gehen wir davon aus, dass alle Haushalte in Stockach bis Ende 2018 eine Bandbreite von 50 Megabit pro Sekunde nutzen können. Das hängt allerdings auch davon ab, wie schnell das Land Fördergelder freigibt. Denn in den nördlichen Ortsteilen Zizenhausen, Windegg und Hoppetenzell läuft der Ausbau in der Regie der Stadt, weil diese als Kommune Landeszuschüsse bekommt. Der Antrag liegt dem Ministerium seit Monaten vor, hier hofft die Stadt auf einen zeitnahen Bescheid. Die Stadtwerke selbst bauen in diesem Jahr die Gebiete Goldäcker, Bildstock, Malefikantenweg, Airach und Rißtorf aus, dann soll dort die Glasfaser bis in die Wohnung oder bis zum Randstein liegen. 2018 geht es für uns in der Kernstadt mit dem Nellenburger Hang, den Stegwiesen, der Oberen Walke und östlich der Oberstadt weiter.

Für Interesse sorgte auch das Pilotprojekt der Stadtwerke, Netze BW und EnBW zur Nutzung von Ökostrom für die Aufladung von Nachtspeicherheizungen. Wie ist der Stand dabei?

Im September gehen wir in die zweite Heizperiode mit dem Projekt „Flexibler Wärmestrom“, im Frühjahr 2018 können wir dann nach Projektende auswerten und evaluieren. Was haben wir erreicht, was gelernt? Die Rückmeldungen der Kunden sind bislang sehr positiv. Sie berichten zum Beispiel auch von einem höheren Wärmekomfort, weil die Nachtspeicheröfen nicht mehr nachts, sondern tagsüber immer wieder geladen werden, wenn gerade sehr viel Strom aus erneuerbarer Energie im Netz ist. Diese Speicherung kann auch einen Beitrag zur Stabilität des Stromnetzes leisten. Für die Zukunft könnte das auch bedeuten, dass man einen sogenannten lastvariablen Tarif anbietet. Das heißt: Der Strompreis ist dann besonders niedrig, wenn zum Beispiel die Sonne scheint oder der Wind stark bläst, wenn also viel Energie im Netz zur Verfügung steht. Als einen weiteren zukünftigen Baustein zur Verwendung des „Flexiblen Wärmestroms“ sehen wir auch beispielsweise den Einsatz bei Wärmepumpen.

Datenschützer fühlen sich mit den intelligenten Stromzählern, die dafür nötig sind, den sogenannten Smart Meters, allerdings weniger glücklich.

Datenschützer haben tatsächlich zuerst Bedenken gegenüber den intelligenten Stromzählern geäußert. Die Befürchtung war, dass über die Daten zum Stromverbrauch zu viel über das Verhalten des Nutzers ablesbar wird. Doch diesen Bedenken wurde Rechnung getragen, denn tatsächlich wird nur der Stromverbrauch gemessen. Smarte Zähler sammeln laufend Zählerstände, werten sie aus und machen so den Stromverbrauch sichtbar. Das hilft beim Sparen und erleichtert die Suche nach Stromfressern. Darüber hinaus sind wir gesetzlich verpflichtet, als Stadtwerke innerhalb von drei Jahren zehn Prozent der Pflichteinbaufälle mit Smart Meter auszustatten.

Zum Thema Strom gehört auch die Erzeugung erneuerbarer Energien. Wie ist der Stand der Dinge bei den Stadtwerken?

Unser neuestes Projekt im Bereich der Erneuerbaren Energien ist unsere Beteiligung, als einer von elf Gesellschaftern der Hegauwind GmbH & Co. KG, am Windpark in Wiechs am Randen. Die beteiligten Unternehmen bekommen gleichberechtigt die Vergütung aus der EEG-Umlage. 20 Millionen Kilowattstunden werden in diesem Windpark pro Jahr erzeugt und der Strom wird direkt ins Netz eingespeist. Außerdem haben wir im Bereich der Fotovoltaik eigene Anlagen im Solarpark Mooshof in Espasingen, auf der Dillhalle und dem Hallenbad. Weitere Engagements in den Erneuerbaren Energien sind geplant.

Die Stadtwerke bieten ihren Privatkunden seit 2013 nur noch Ökostrom an. Wie funktioniert das? Fließen da, naiv ausgedrückt, nur noch grüne Elektronen aus der Steckdose?

Der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist immer ein Mix von verschiedenen Energieträgern. Bei unseren Endkunden kommen also nicht im eigentlichen Sinne nur Elektronen aus erneuerbarer Stromerzeugung an. Dass wir den Privatkunden ausschließlich Ökostrom anbieten, funktioniert dadurch, dass wir Wasserkraft-Zertifikate zukaufen. Das heißt: Den Strom, der diesen Zertifikaten zugrunde liegt, den gibt es selbstverständlich und er fließt auch. Insgesamt gesehen steigt durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Zertifikatehandel der Mengenanteil an Ökostrom im Netz. Bis zum Jahr 2030 soll die Bruttostromversorgung in Deutschland zu 50 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammen.

Welche Großprojekte stehen für die Stadtwerke in der Zukunft an?

Da würde ich gerne zunächst einen Blick in die Vergangenheit werfen. Abgesehen von unserer Beteiligung am Windpark in Wiechs am Randen war zum Beispiel die Inbetriebnahme des Wasserhochbehälters in Raithaslach im Jahr 2014 ein Großprojekt. Außerdem haben wir die Gasnetze in Wahlwies und Espasingen übernommen und sind nun Netzbetreiber des gesamten Gasnetzes in Stockach und seinen Ortsteilen. Die Übernahme der Stromnetze in den Ortsteilen beschäftigt uns bereits seit längerer Zeit sehr intensiv. Dies ist allerdings nicht nur finanziell, sondern auch juristisch und technisch eine hochkomplizierte Aufgabe, die es zu lösen gilt. Doch wir sind hier auf einem guten Weg mit dem Altkonzessionär Netze BW. Außerdem soll das Hallenbad in den nächsten Jahren saniert und auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Die Schlagworte „Energiewende“ und „Digitalisierung“ begleiten uns dauerhaft.

Beispielsweise müssen Stromnetze für die vielen Fotovoltaik-Anlagen vorbereitet werden. Insgesamt werden wir einige Ortsnetzstationen mit intelligenter Technik ausrüsten. Auch die Elektromobilität wird uns noch vor Herausforderungen stellen. Die historisch gewachsenen Netze sind nicht auf diese veränderten Rahmenbedingungen und Entwicklungen ausgelegt. Deutschlandweit sehen sich Verteilnetze hohen Mehrbelastungen ausgesetzt, die zu einem erhöhten Bedarf im Netzausbau führen werden.

Stichwort Elektromobilität: Wie ist bei den Stadtwerken in dieser Hinsicht der Stand der Dinge?

Dieses Thema werden wir aufmerksam begleiten. Eine zweite Stromtankstelle im Parkhaus planen wir bereits, danach wollen wir unsere Kapazitäten sukzessive an die künftigen Entwicklungen und Bedürfnisse anpassen.