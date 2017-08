Stockach Stockacher Sommer-Bilderquiz: Viele wussten die zweite Rätsel-Lösung

Was zeigte das Stockacher SÜDKURIER-Bilderrätsel? Die Lösung ist das Alte Forstamt und die Gewinner sind nun gezogen.

Das Alte Forstamt mit Stadtbücherei, -museum und Touristinfo war das gesuchte Objekt der zweiten Runde des Stockacher Sommer-Bilderquiz'. Die ungewöhnlichen Preise hat Kulturamtleiter Stefan Keil der Lokalredaktion zur Verfügung gestellt: Drei der nagelneuen Stockach-Adventskalender mit einem Bild von Karl Rudigier. Die Gewinner sind: Susanne Schlemmer, Silvia Schwarz und Helmut Heim.

Die Einsendungen kamen per E-Mail, aber auch per Post-Karte. Die Einsenderin Angela Bosch hat sich wieder sehr viel Mühe gemacht und in einem Brief sogar einen original SÜDKURIER-Ausschnitt vom 2. Dezember 1998 über das Alte Forstamt beigelegt, den sie einmal zufällig gefunden hatte. Damals ging es in dem Text über Verkaufspläne für das Gebäude. 1998 war tatsächlich noch das Forstamt darin, das dem Haus auch heute noch den Namen gibt. Das Gebäude entstand im 18. Jahrhundert und ist 1721 urkundlich erwähnt. Die vier Quizbilder zeigten das Jahreszahl-Fähnchen aus Metall auf dem Dach, einen kleinen Ausschnitt des Schriftzugs "Altes Forstamt", der zwischen den Fensterreihen an der Hausmauer zur Hauptstraße hin ist, eines der kleinen Köpfchen an den Fensterläden und eine Zierblume an der alten massiven Holztür am alten Teil des Hauses. Dort kommen nur noch Mitarbeiter mit Schlüssel rein. Für Besucher von Bücherei, Museum und Touristinfo gibt es die Tür am Anbau.

Die Preise liegen ab sofort in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle, Hauptstraße 16, in Stockach während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr) zur Abholung bereit.