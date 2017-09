Stockach Stockacher Sommer-Bilderquiz (6): Dieser Berg wacht über Stockach

Die Stadt und der im sechsten Stockacher Sommer-Bilderquiz gesuchte Ort gehören untrennbar zusammen. Er taucht oft in Wort sowie Wappen auf. Diese Rätsel-Runde ist die letzte von sechs.

Wenige Mauern und Steine sind eigentlich alles, was von diesem Ort in luftigen Höhen heute noch übrig ist. Anfang der 1980er-Jahre setzte sich Ehrenbürger Heinrich Wagner für die Erhaltung sein. Bis vor einigen Jahren gab es auf der Anhöhe, die ebenso heißt, wie das ehemalige Bauwerk auf ihrer Spitze, ein Gasthaus.

Im Stadtgebiet taucht der Namen des im Rätsel gesuchten Orts an vielen Stellen auf. So gibt es Straßen und Einrichtungen seinen Namen. Teile des Stockacher Stadtwappens, das ebenso an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet zu sehen ist, haben mit dem kleinen Berg, der einst Sitz einer großen Grafschaft war, zu tun. Die erste Erwähnung des Bauwerks war im Jahr 1056. Funde weisen auch darauf hin, dass es dort schon frühere Besiedlungen gab. Das Gebäude wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder zerstört und aufgebaut.

Einsendeschluss ist Mittwoch, 13. September, 15 Uhr. Unter allen Teilnehmern dieser Runde werden drei multifunktionale SÜDKURIER-Filztäschchen verlost. Außerdem gibt es noch eine Ziehung aus den kreativsten Einsendungen sowie jenen mit persönlichen Erinnerungen zu Rätsellösungen aus allen Runden – der Preis ist ein Bodensee-Wimmelbuch.

Das Stockacher Sommer-Bilderquiz läuft bis kurz nach den Sommerferien einmal wöchentlich. Pro Rätsel sind vier Bilder, Details des gesuchten Gebäudes, Gegenstands oder etwas, das mit einer Person zu tun hat, zu sehen. Bei jeder Folge haben die Leser ein paar Tage Zeit, die Lösung per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de oder per Post (SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach, Hauptstraße 16, 78333 Stockach) zu schicken. Unter allen Einsendungen werden die Gewinne verlost. Es sind jedes Mal andere. Die Namen der Gewinner sowie die richtige Lösung werden veröffentlicht. (löf)