Stockach Stockacher Sommer-Bilderquiz (5): Wo sich Idylle und Gedenken treffen

An diesem Ort mitten in der Stadt treffen sich Jung und Alt, entspannen und erholen sich oder haben Spaß. Was suchen wir?

Vielleicht reichen schon drei Worte, um die Lösung zu erraten? "Richtig schön hier." Dieser Ort in Stockach ist ein kleines, buntes Paradies mitten in der Stadt, das zur Erholung einlädt. Neben der Idylle kann es auf die eine oder andere Art auch mal etwas lauter werden. An mehreren Stellen gibt es außerdem Raum, um Ereignissen der Vergangenheit zu gedenken.

Zu seinem 100. Geburtstag bekam der gesuchte Ort viele Geschenke von Vereinen, auf denen nun die Besucher verweilen können. Silberne Plaketten weisen an jedem darauf hin. Mitten in der ruhigen Umgebung plätschert Wasser vor sich hin und ist umgeben vielen Farben. Es gibt dort auch den einen oder anderen Bewohner mit Pfoten oder Flügeln. Für letztere gibt es sogar kleine Behausungen in sicheren Höhen.

Die ruhige Atmosphäre der gesuchten Rätsellösung ist umgeben von viel Grün. Ein altes Gemäuer oberhalb beherbergt viele Kinder und nebenan laden Wippen und mehr die Kleinen zum Spaß haben ein.

Einsendeschluss ist Mittwoch, 6. September, 15 Uhr. Unter allen Teilnehmern dieser Quiz-Runde werden drei Poster des unglaublichen Supermonds über dem Feldberg von Archim Menge plus jeweils eine kleine Überraschung verlost.

Mitmachen und gewinnen

Das Stockacher Sommer-Bilderquiz läuft bis zum Ende der Sommerferien einmal wöchentlich. Pro Rätsel sind vier Bilder, Details des gesuchten Gebäudes, Gegenstands oder etwas, das mit einer Person zu tun hat, zu sehen. Bei jeder Folge haben die Leser ein paar Tage Zeit, die Lösung per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de oder per Post (SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach, Hauptstraße 16, 78333 Stockach) zu schicken. Unter allen Einsendungen werden die Gewinne verlost. Es sind jedes Mal andere. Die Namen der Gewinner sowie die richtige Lösung werden veröffentlicht. (löf)